SÍNTESIS DE NOTICIAS RELEVANTES DEL 22 al 28 de febrero de 2018

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

A.1. SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) los oficios 500-05-2018-5921 y 500-05-2018-527 mediante el cual se comunica los listados globales definitivos, ambos en términos del artículo 69-B Código Fiscal de la Federación.

NOTICIAS RELEVANTES

A la lista de empresas fantasma en el país se agregaron “nuevos” contribuyentes que realizaron operaciones inexistentes con facturas falsas: los sindicatos. La mayoría de estos ‘nuevos’ contribuyentes están afiliados a la CTM.

La PRODECON logró que el SAT reconociera que, cuando el pagador de impuestos esté relevado a presentar avisos de compensación, también lo estará respecto de sus anexos. El ombudsman fiscal le sugirió al SAT que modificara la regla 2.3.10 para que ésta fuera más clara.

La séptima ronda de negociación del TLCAN avanza conforme a lo planeado en la agenda y la expectativa es cerrar varios capítulos, expuso Kenneth Smith Ramos, jefe negociador de México. Negociaciones sobre reglas de la industria automotriz están suspendidas.

Uno de los temas más polémicos de las negociaciones del TLCAN ha sido el de las reglas de origen: mientras que el actual acuerdo establece que al menos 62.5% de las partes de un automóvil o camión ligero debe originarse en Estados Unidos, Canadá o México para evitar aranceles, la administración de Donald Trump busca que esta proporción sea de 85%, y que la mitad del contenido se haga en el vecino del norte.

Nuno Matos, director del grupo, indicó que aunque los mercados estarían nerviosos, la verdad es que la mayor parte del comercio se hace fuera del TLCAN. “… el mundo actual es distinto, al punto que el 50 por ciento del comercio con Estados Unidos no se hace por NAFTA”, explicó el dirigente de uno de los bancos más importantes del país.

La dependencia encargada de las finanzas públicas señaló que las actividades petroleras se llevarán a cabo al amparo de contratos de producción compartida y el Estado recibirá ingresos a través de distintos instrumentos fiscales, incluyendo la regalía básica establecida en Ley; los pagos superficiales, y el Impuesto Sobre la Renta.

PRECEDENTES

No puede considerarse que haya omisión o laguna en la ley respecto del supuesto en que, al no haberse cumplido con el primer requerimiento por el contribuyente, la autoridad lo tuvo por desistido de la solicitud y aquel promueva el juicio de nulidad contra dicho acto y se resuelva que fue ilegal considerar el desistimiento.

El indicado, es un criterio orientador de carácter interno, emitido con el fin de lograr el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales. Por tanto, no es susceptible de generar, por sí, una afectación al particular, toda vez que, por su naturaleza, no es obligatorio, ni establece alguna carga a los contribuyentes, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente.

Este boletín fue elaborado conjuntamente por Guillermo Villaseñor Tadeo (gvillasenor@sanchezdevanny.com), y Antonio Vizcaya Abdo (avizcaya@sanchezdevanny.com).