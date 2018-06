México .- El ministro canadiense de Inmigración, Ahmed Hussen, indicó que ante tales acciones por parte del presidente estadounidense, ese país podría perder incluso su estatus de “refugio seguro”.

“Creo que todos los canadienses estamos consternados por las imágenes que vienen de Estados Unidos. Las vidas de estos niños son muy valiosas y su seguridad y bienestar tiene que ser lo más importante para nosotros”.

Agregó que, en lo particular, la comunidad de la provincia de Ottawa está “siguiendo la política doméstica de asilo estadounidense para asegurarse de que los cambios en la misma continúen cumpliendo con los requisitos que hacen que Canadá clasifique a su vecino como un país seguro”, citó UDGTV.

Con tal conflicto migratorio, el Primer Ministro, Justin Trudeau, emitió este miércoles 20 de junio la siguiente declaración sobre el Día Mundial de los Refugiados:

Agregó, “Canadá no se quedará sin hacer nada mientras cientos de miles de personas -incluidos los refugiados Rohingya- sufren desplazamiento forzado y violaciones a los derechos humanos”.

“Hoy les pido a los canadienses y a personas de todo el mundo que respalden a los refugiados, las personas desplazadas y todos aquellos que se ven obligados a abandonar el hogar. Cómo tratamos a los más vulnerables entre nosotros define quiénes somos, como individuos, como países, y como una comunidad global. Elegimos la justicia sobre el miedo y la compasión sobre la división, porque para vernos a nosotros mismos en el otro, todo lo que tenemos que hacer es mirar “, finalizó.

On #WorldRefugeeDay, we honour the resilience and strength of refugees and displaced people, acknowledge the profound hardships they face, and stand with them: https://t.co/oga8RWOzQp pic.twitter.com/7ZIYIsbkQh

— CanadianPM (@CanadianPM) 20 de junio de 2018