SÍNTESIS DE NOTICIAS RELEVANTES DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2018

Por medio del presente, presentamos a continuación un resumen de la información más relevante al momento:

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

A.1. SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) el oficio 500-05-2018-16632 mediante el cual se comunica el listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

NOTICIAS RELEVANTES

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá revelar el nombre de las empresas y los montos condonados por pago de impuestos durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) autorizó este año menos devoluciones automáticas para las personas físicas que presentaron su declaración anual en abril, ello debido a los errores de captura e inconsistencias encontradas en los comprobantes de nómina así como por la prórroga que se otorgó.

El pago de la prima de seguro de gastos médicos mayores, una de las deducciones personales a las que tienen derecho los contribuyentes, es deducible incluso si no se cuenta con el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). El contribuyente sólo necesita demostrar que la póliza es suya, de su cónyuge, sus ascendentes o descendientes en línea directa.

Luego de haber presentado su declaración anual ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), fueron 176 personas físicas que reclamaron la devolución de impuestos a través de la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

Aun y cuando se ha registrado un alza en las exportaciones e importaciones mexicanas, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y su proceso de negociación continúan como un tema que preocupa y acecha a la economía del país.

El 16 de junio se cumplieron 10 meses a que iniciaron las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y a la fecha los avances no son significativos.

El director de Recursos, Reservas y Asociaciones de Pemex Exploración y Producción (PEP), Ulises Hernández Romano, consideró que los valores determinados para la próxima licitación de asociaciones vuelven a la empresa muy atractiva, por lo que si logran colocar tres o cuatro campos será un proceso exitoso.

PRECEDENTES

En atención al ámbito de configuración del que libremente goza el legislador en materia de estímulos fiscales, es éste quien determina cuáles sectores de la economía requieren de un impulso y los que no, o bien, cuándo considera viable que deban restringirse, limitarse o, incluso, derogarse, sin que se requiera de una motivación reforzada y de un control estricto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de no anular la referida libertad y no interferir en las competencias propias de otros poderes de la Unión.

De conformidad con el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, la prescripción implica un pronunciamiento sobre el derecho sustantivo de los gobernados, para lo cual éstos puedan solicitar su declaratoria; si esa declaratoria provoca la insubsistencia plena de la resolución impugnada, ante la prescripción de las facultades de cobro de la autoridad, ello implica que el pago realizado por el particular como consecuencia del crédito, constituye un pago de lo indebido susceptible de devolución.

Este boletín fue elaborado conjuntamente por Guillermo Villaseñor Tadeo (gvillasenor@sanchezdevanny.com), Antonio Vizcaya Abdo (avizcaya@sanchezdevanny.com) y María Fernanda Ortega Romero (mortega@sanchezdevanny.com).