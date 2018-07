COMITÉ LEGAL Y FISCAL CANCHAM

SÍNTESIS DE NOTICIAS RELEVANTES DEL 18 AL 25 DE JULIO DE 2018

Por medio del presente, presentamos a continuación un resumen de la información más relevante al momento:

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

A.1. SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) los oficios 500-05-2018-14370 y 500-05-2018-14368 mediante el cual se comunica el listado global definitivo y el listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

NOTICIAS RELEVANTES

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) continúa con su lucha contra la evasión y elusión fiscal. Al 2 de julio pasado, la autoridad fiscal identificó a 5,390 contribuyentes que, definitivamente, simulan operaciones.

La administración entrante enfrentará retos muy importantes en lo que respecta al financiamiento de las políticas públicas que fueron anunciadas en el período de campañas electorales; la posición de jefe del principal órgano recaudador del país es de una importancia central. He ahí la importancia de saber quién podría ser el próximo jefe del SAT.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) trabaja en una estrategia específica con la cual se logre regular la situación fiscal de los condominios habitacionales, informó la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

Con amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer más aranceles a importaciones extranjeras, reiniciaron en Washington las negociaciones para actualizar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Graciela Márquez Colín, nominada a encabezar la Secretaría de Economía durante la próxima administración, afirmó que el virtual candidato electo a la Presidencia de México, AMLO, confía en la perspectiva del TLCAN.

López Obrador también tiene la oportunidad de catapultar a su país a un papel de liderazgo en un tema que puede beneficiar tanto a México como al resto del planeta: el cambio climático.

Grupo Gigante, que opera Office Depot, Toks, Radioshack y proyectos inmobiliarios en México, ha mudado a energía limpia parte del consumo total de este recurso, comprando a un proveedor diferente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

PRECEDENTES

El que no sea cuestionado el comprobante fiscal respecto a los requisitos previstos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, no implica que proceda de forma automática, por ejemplo, el acreditamiento o la devolución solicitada con base en este, pues la autoridad al advertir por diversos medios que la operación a que se refiere la factura es inexistente, está en posibilidad de desconocer el efecto fiscal que el contribuyente pretende con dicho documento, ya sea acumulación de ingreso o deducción, pues no existe el hecho gravado por la contribución.

Este boletín fue elaborado conjuntamente por Guillermo Villaseñor Tadeo (gvillasenor@sanchezdevanny.com) y Antonio Vizcaya Abdo (avizcaya@sanchezdevanny.com).