Negociador del acuerdo comercial Canadá-UE asegura que el Brexit no se concretará

Jason Langrish, quien fue parte del equipo de negociadores que construyeron el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá, que entró en vigor el 21 de septiembre de 2017, considera que la salida del Reino Unido del bloque comercial europeo no se concretará.

El 23 de junio de 2016 la población de Gran Bretaña que estaba en contra de ceder parte de las decisiones migratorias y monetarias al parlamento europeo votó a favor del retiro del Reino Unido de la Unión Europea, suceso llamado coloquialmente Brexit, tres años después la separación aún no se ha podido concretar, por lo que Langrish considera que este proceso difícilmente llegará a realizarse.

En declaraciones retomadas por El Comercio, el director del Canada Europe Roundtable for Business explicó que «uno de los principales errores que cometieron los británicos fue el de activar el artículo 50 cuando no habían consensuado previamente un plan de divorcio en Westminster”.

Al ser cuestionado acerca del proceso que se llevó para conseguir un acuerdo entre Canadá y la UE Jason señaló que existieron tres puntos importantes.

«El primero, las relaciones comerciales entre ambas partes habían evolucionado mucho y la arquitectura que existía en aquel momento necesitaba una remodelación. Segundo, la UE había puesto gran esfuerzo en la Organización Mundial del Comercio. Para la UE siempre ha sido muy importante crear reglas globales. Pero países como China o India se resistían. Así que Bruselas comenzó a focalizarse en relaciones trasatlánticas. Tercero, Canadá se dio cuenta que dependía quizá demasiado de Estados Unidos, un buen socio, sin lugar a dudas, pero había llegado el momento de extender el mercado».

En relación a la posibilidad de tomar como referencia ese tratado para la nueva relación entre Europa y el Reino Unido Langrish señaló que «en el acuerdo entre Canadá y la Unión Europea no tienen un papel importante los servicios financieros. Por lo que quienes quieran replicarlo tienen que tener esto en cuenta».

Añadió que «aunque los servicios financieros son muy distintos a otros servicios donde se crea un artículo material y debes exportarlo. En la City, si no consigues “pasaporte financiero” mueves tu sede a otra parte de la UE y arreglado. Creo que la City está gestionando bien todo este proceso. No me preocuparía mucho por ellos. Si hay Brexit, habrá pérdidas de trabajo, pero serán mínimas. Los sectores más afectados serán otros, donde dependen físicamente de una cadena de suministro».

De igual forma al preguntarle si realmente cree que aún hay posibilidades de revertir el Brexit, el directivo canadiense señaló no estar 100 por ciento seguro de que esto sea posible.

«No estoy convencido al 100%. Pero creo que hay un 75% de posibilidades de que se revoque y solo un 25% de que haya un Brexit duro. No creo que si Boris Johnson se convierte en primer ministro vaya a sacar al Reino Unido sin acuerdo para antes del 31 de octubre porque no es una opción popular ni en Westminster ni en su propio partido», comentó Jason Langrish.

«Creo que este proceso va a continuar por mucho, mucho tiempo. Y al final todo será abandonado porque comenzarán a priorizarse en la UE otras cosas como el cambio climático, relaciones con China… de hecho ya se están priorizando otras cosas. He estado en Bruselas estos días y no se hablaba de Brexit sino del acuerdo comercial con Estados Unidos. Se están preparando por si finalmente hay un Brexit duro. Los irlandeses ya lo tienen en cuenta para su próximo presupuesto. No pueden hacer más. Si pasa, ha pasado. Pero no creo que los británicos se hayan dado cuenta aún que sus prioridades no son las de la UE».

A finales de julio Reino Unido designará un nuevo primer ministro quien ahora será el encargado de continuar con el Brexit y de encontrar una manera de salir del impasse en el que el proceso entró con la renuncia de la actual primer ministra Theresa May, todo esto antes del 31 de octubre próximo fecha límite impuesta por la Unión Europea para que Gran Bretaña decida si desea seguir siendo una de las estrellas de la bandera de la UE o si opta por abandonar el acuerdo comercial.

