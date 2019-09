Canadá traerá al Cervantino una descarga multicultural enraizada en las migraciones

Canadá hizo del multiculturalismo una política de Estado; su identidad ha sido construida a partir de la reconciliación y de la inclusión de todos los pueblos, todas las lenguas, todas las cosmovisiones. Con un amplio muestrario de su riqueza artística, Canadá llegará al Cervantino para mostrar lo mucho que han aportado las distintas migraciones a la construcción de su identidad cultural.

La música orquestal estará liderada por Kent Nagano, el aclamado director de la Orquesta Sinfónica de Montreal (OSM), agrupación con la que ha trabajado desde 2006 y de la que se despide este año; a su lado estará la talentosa violinista alemana Veronika Eberle. También conoceremos al cuarteto de cuerdas Quatuor Bozzini, una de las propuestas más frescas de la música clásica y experimental; y para complementar la oferta podremos ver el ballet clásico Going Home Star. Truth and reconciliation, inspirado en las historias recabadas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del país invitado; ésta es una producción de la Royal Winnipeg Ballet que da un vuelco a la tradición y presenta una historia donde la protagonista es una joven inuk. Del lado opuesto a este trabajo del ballet real, estará la propuesta de la coreógrafa Peggy Baker, famosa por dinamitar la ortodoxia y reinventar la danza contemporánea, quien contará con la colaboración en escena de los músicos de Arcade Fire, Sarah Neufeld y Jeremy Gara.

En el mapa artístico canadiense la reivindicación de sus pueblos originarios también ocupa un lugar central; desde el electrizante sonido de A Tribe Called Red, banda formada por miembros de las Primeras Naciones, o la cálida y melancólica interpretación de Elisapie, cantautora inuk que trae al festival su más reciente álbum en el que da cuenta de la experiencia de una aborigen expatriada, hasta la lírica desafiante de Snotty Nose Rez Kids, de la Nación Haisla, y la visión contemporánea de Dancers of Damelahamid, quienes se apoyan en las nuevas tecnologías para ofrecer bailes nutridos de tradición y actualidad.

La integración de las personas con tradiciones y costumbres diferentes que llegaron a territorio canadiense a través de la migración, fortalece la diversidad cultural de este país; esa riqueza se expresa también en las artes. Muestra de ello es Kaia Kater, hija de un migrante originario de la Isla Granada; esta cantante tuvo la necesidad de explorar su origen caribeño, lo que trajo como resultado un aprendizaje que se verá reflejado en la música que interpretará en el Cervantino. Por su parte, la compañía 2B Theatre ha conjugado el talento de artistas canadienses y argentinos para montar Cuando llueve, una obra de humor negro, conmovedora y visualmente impactante. Asimismo, un grupo de jóvenes que se conocieron andando de festival en festival, formaron The Fretless, una de las bandas que más éxito han logrado promoviendo la música tradicional que trajeron los primeros migrantes irlandeses. Además, veremos a Shawn Jobin, un rapero orgulloso de su origen franco canadiense.

Estará también presente Théâtre Motus, que hizo posible una coproducción internacional que reúne a artistas de tres continentes para crear una obra de teatro original llamada Ganou-Gàla, la travesía, con actores, titiriteros y músicos de Canadá, México, Mali, Burkina Faso y Francia, para mostrar el potencial creativo que no tiene fronteras.

Mientras los discursos xenófobos y el rechazo a la migración crecen en algunas partes del mundo, Canadá reafirma su identidad multicultural al tiempo que construye una sociedad incluyente y tolerante. Su programación sorprenderá al público con espectáculos fuera de serie como el que ofrecerá ILL-AbilitiesTM Crew, grupo de bailarines con discapacidad que hacen breakdance; o Buddies in Bad Times Theatre, un referente del teatro alternativo en Toronto que presentará una historia queer; o como Music Picnic, que en colaboración con Macau Experimental Theatre, de Macau, presentan un trabajo que tiene como resultado un elegante drama musical llamado Mr. Shi and his Lover, obra inspirada en la historia real de un exdiplomático francés que se enamora de un cantante de ópera de Pekín que personificaba a una mujer, y en el conflicto suscitado entre sus países por esa relación. Esta puesta escénica, invita al público a reflexionar sobre la traición, el perdón, las relaciones amorosas, el género y la sexualidad.

Se hará una revisión del cine canadiense con la proyección de películas contemporáneas, además se exhibirán piezas audiovisuales con temática medioambiental e indigenista. Destaca la proyección de Chaakapesh, documental en el que Kent Nagano y la OSM giran por comunidades indígenas en el norte de Quebec y en la que el propio Nagano ofrecerá una charla antes de la función.

Para enriquecer la experiencia del público, algunos artistas canadienses como Luca “LazyLegz” Patuelli, director de ILL-AbilitiesTM Crew y Kaia Kater participarán en charlas con creadores de México.

Fuente comunicado.