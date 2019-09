Dentro de las propuestas legislativas para el Paquete Económico para el 2020, se incluyó la propuesta de modificar la responsabilidad fiscal de los liquidadores, administradores y socios o accionistas de las empresas. Al respecto, el Poder Ejecutivo explicó que el motivo de las mismas deriva de la facilidad en la que las personas que ocupan esos cargos o participan en las empresas que venden facturas se liberan de responsabilidad por la evasión fiscal de las mismas.

Por lo que hace a la responsabilidad para los liquidadores, se propone eliminar los supuestos que los liberan de la responsabilidad por los impuestos que debieron haberse pagado a cargo de la sociedad en liquidación. Actualmente, los liquidadores no son responsables de los impuestos de las empresas en liquidación una vez que presenten todas las declaraciones y avisos para liquidar a las sociedades. Ahora bien, si esta propuesta es aprobada, los liquidadores continuarán siendo responsables solidarios por los impuestos que no se pagaron durante su gestión, a pesar de haber liquidado a la sociedad. Para este caso, el poder ejecutivo explica que el motivo de la propuesta deriva de en que los liquidadores reparten dividendos a los accionistas, sin que las empresas liquidadas hayan pagado impuestos de manera correcta.

De igual manera, se propone eliminar los supuestos de excepción para que no se actualice la responsabilidad de los CEOs de las empresas en liquidación. Cabe mencionar que, como actualmente está designada la responsabilidad para los administradores de las empresas en liquidación, ellos únicamente serán responsables cuando: i) las sociedades no estén inscritas en el RFC, ii) no se lleve contabilidad o iii) las sociedades no puedan ser localizadas. Lo anterior tiene como resultado que la persona que haya administrado una sociedad que estén siendo liquidada será responsable del pago de impuestos de la empresa por cualquier motivo durante su gestión, limitando la responsabilidad a lo que no pueda pagar la misma. Por último, se propone que los socios o accionistas de las empresas sean responsables del pago de impuestos de las empresas por la parte que la misma no pueda cubrir, limitado a su participación en la misma. Es importante aclarar que actualmente la responsabilidad para los socios está limitada a los mismos casos de excepción que aplican para los administradores de las empresas en liquidación.

De las mencionadas propuestas encontramos diversas cuestiones que pueden generan inquietudes. En principio, al eliminar los supuestos de excepción para los liquidadores y los directores generales de las empresas, se genera una incertidumbre para las personas que ocupan dichos cargos. Lo anterior, ya que existe la posibilidad de que el SAT les pida a las personas que ocupan estos cargos que respondan con sus bienes por las deudas fiscales que el SAT les determine a las empresas en liquidación que haya administrado y que las mismas no pueda pagar, sin haber alguna limitante para dicha responsabilidad. Si esta propuesta es aprobada por nuestros diputados y senadores, las personas que pretendan ocupar estos cargos deberán de revisar minuciosamente la situación fiscal de la empresa antes de aceptar el cargo. Asimismo, dicha aprobación conllevaría a una rigurosa vigilancia de los accionistas y socios respecto el pago de impuestos de sus empresas.