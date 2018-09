Google revela el listado de los smartphones con Android más resistentes

Un reporte de The CIU señala que la principal variable que toman en cuenta, en México, quienes planean comprar un smartphone es el precio y en segundo termino analizan la resolución de la cámara que viene integrada en el dispositivo móvil, estos dos elementos son esenciales a la hora de comprar estos artículos.

Pero de igual forma, y de acuerdo con Google, los usuarios necesitan saber cuales son los modelos de celulares, que utilizan Android,y que soportan caídas y golpes accidentales, por ello la empresa poseedora del buscador más usado en Internet, reveló el listado de celulares, que ellos consideran, los más resistentes del mercado.

Bajo el nombre de Android Enterprise Recommended la compañía estadounidense presentó los modelos más resistentes a cualquier clima y condiciones.

El listado de los smartphones especializados en soportar los embates de los usuarios es :

-Zebra TC20, TC 25, TC51, TC56, TC70X y TC75X

-Honeywell CT40, CT60 y CN80

-Sonim XP8

-Point Mobile PM45

-Datalogic Memor 10 (lanzamiento en octubre)

It takes a special device to meet the high standards demanded by field services, manufacturing plants, and more. #AndroidEnterprise Recommended now includes rugged offerings from Zebra, Honeywell, Sonim, PointMobile and Datalogic. Learn more: https://t.co/ccEC9ZNqqQ pic.twitter.com/41zHpd51a9

— Android (@Android) 5 de septiembre de 2018