California, Estados Unidos .- La organización encargada del nombres de Dominio de Internet (ICANN, por sus siglas en inglés) realizará un cambio en sus contraseñas internas por lo que alerta de posibles fallos en su plataforma, de acuerdo con especialistas eso podría desencadenar una cadena de errores que haría imposible localizar una página web.

La ONG detalló que el próximo 11 de octubre realizará un cambio de las claves criptográficas que ayudan a proteger el Sistema de Nombres de Dominio (DNS), proceso conocidos conocido como el traspaso de la clave para la firma de la llave de la zona raíz (KSK).

En un comunicado ICAAN señala que actualmente algunos “resolutores recursivos que validan las Extensiones de Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio (DNSSEC) no está bien configurados, con lo cual la incidencia podría afectar hasta a un tercio de los internautas del mundo”.

“Global Internet service providers and network operators should ensure that key replacements are in place.” – #ICANN CTO David Conrad on the upcoming KSK rollover in October. Read his exclusive interview with China’s Economic Daily here: https://t.co/s9xjgPa2wU (Chinese) #kskroll pic.twitter.com/4Nnq5tJxMA

— ICANN (@ICANN) 30 de agosto de 2018