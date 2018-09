¿Es posible burlar el algoritmo de Facebook escribiendo “Hola” al inicio de una publicación?

Son ineficaces las estrategias usadas por usuarios de Facebook para alterar el algoritmo que determina que publicaciones veras en tu página principal de la red social.

Desde inicios del 2018 se informó que Facebook planeaba realizar cambios en su plataforma con la intención de aumentar la interacción entre sus usuarios debido a esto el contenido informativo o comercial empezaría a ser relegado de la página principal de sus usuarios ante esto han surgido diversos sugerencias para evitar este cambio, pero ¿en verdad funcionan? y es posible burlar los algoritmos predictivios de la red social creada por Marck Zuckerberg con algo tan sencillo como colocar un “Hola” al inicio de nuestras publicaciones.

Seguramente en tu muro has encontrado el siguiente mensaje “Yo también he decidido eludir la modificación del algoritmo de Facebook, observando que ya no veo tantas publicaciones de amigos”. A continuación detalla la forma en la que puedes, en teoría, evitar que se modifique las prioridades del contenido las cuales, según esa publicación, toma en cuenta únicamente a las 25 personas con las que mas interactuas.

La manera de conseguir esto es pidiendo que tus amigos escriban “Hola” o cualquier otro “comentario rápido” en la publicación que tu compartiste. Pero de acuerdo con la BBC, no es verdad que esta práctica influya en los resultados del algoritmo de la red social.

En relación a este tema la empresa emitió un comunicado en el 2017 donde señalaba; “Clasificamos la sección de noticias según la relevancia que cada publicación pueda tener para ti, y aunque hemos realizado algunas actualizaciones que podrían aumentar el número de publicaciones que ves de tus amigos, tu news feed no está limitado a 25 de ellos“.

Por su parte un representante de la compañía le dijo al sitio de comprobación de datos, Snopes, que este tipo de posts virales que pretenden “engañar” al algoritmo de Facebook son erróneos e ineficaces. Ya que las modificaciones fueron hechas con la intención de afectar al contenido generado por empresas o medios de comunicación, y no al de individuos.

La manera de conseguir dar prioridad al contenido de ciertas páginas que te interesen, explica la British Broadcasting Corporation, es selencciondo la opción “Ver primero en tu sección de noticias” en lugar de “Predeterminado” que encontrarás en el menú desplegable “Siguiendo”, de la página en cuestión.

Puedes seguir los mismos pasos con los contactos cuyo contenido no te interese. También puedes optar por “Dejar de seguir”.