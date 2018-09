Un biólogo afirma que de continuar aumentando el número de migraciones, las razas caucásica y negra serán borradas del mapa mundial.

El calentamiento global, las guerras y la globalización podrían significar el fin de la diversidad de razas, según un prominente científico de la Universidad Rice en Houston, Texas.

El doctor Scott Solomon afirma que en tan solo 125 años existirán pocas personas con tonos de piel completamente negros o blancos, debido a los altos índices de migración actual.

En su lugar, cada vez existirán más personas con piel color café y otras mezclas, hasta finalmente crear una sola raza. Esto, dice él en una publicación para MACH, terminará eventualmente con el racismo, la discriminación e incluso los conflictos armados que se derivan de las diferencias raciales.

Según el Reporte Internacional de Migración que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó en el 2017, existen 258 millones de personas viviendo en un país distinto al que los vio nacer. Esto sin contar los descendientes de otras culturas que han nacido en países diferentes a los de su ascendencia. Estas cifras representan un incremento del 49 por ciento desde el año 2000.

Para el año 2050, 143 millones de personas más tendrán que desplazarse a otros países debido sobre todo a la amenaza que el cambio climático representará para su lugar de origen. Esto incluye a 86 millones de habitantes de la zona del Sub-Sahara africano, 40 millones sudasiáticos y 17 millones de sudamericanos.

“Estas migraciones romperán la barrera geográfica que alguna vez separó a la población humana”, comentó el Dr. Solomon.

“La ola de refugiados que huyen de las malas cosechas, las sequías y el aumento del nivel del mar se prevé que siga creciendo drásticamente en las próximas tres décadas. Una consecuencia de las migraciones a gran escala es lo que los biólogos llaman flujo de genes, un tipo de evolución causada por la mezcla de genes entre las poblaciones”, agregó.

Durante miles de años, nuestros antepasados ​​desarrollaron diferentes colores de piel que generalmente se asemejaban a la intensidad del sol que recibían según la región en la que se habita. Sin embargo, debido a los protectores solares y otras vitaminas, la selección natural es menos importante al dictar el color de la piel de las personas.

“Debido a que el color de la piel está controlado por muchos genes, los padres cuyo color de piel difiere tienden a tener hijos con tonos de piel intermedios”, también dijo el Dr. Solomon, autor de Future Humans: Inside the Science of Our Continuing Evolution (Futuros Humanos: dentro de la ciencia de nuestra evolución continua).

“Y así, en cinco a 10 generaciones (de 125 a 250 años), podremos ver menos personas con piel oscura o pálida y más con una tez café u oliva. Ser de piel oscura con ojos claros puede volverse más común”.

En los Estados Unidos, por ejemplo, el número de nacimientos multirraciales ya ha aumentado del uno por ciento en 1970 al 10 por ciento en el 2013. Se espera que esto aumente en el futuro, y se prevé que las poblaciones multirraciales crecerán un 174 por ciento en los próximos 40 años.

“A medida que las personas de todo el mundo se hacen físicamente más similares entre sí, es posible que el racismo se desvanezca lentamente”, concluyó.

