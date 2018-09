NASA lanza un satélite para registrar el avance del deshielo de los polos [Video]

California, Estados Unidos .- El cambio climático es una de las mayores preocupaciones de la comunidad científica, misma que lleva años advirtiendo que si no se hacen modificaciones en la forma en la que explotamos los recursos naturales corremos el riesgo de que los mismos lleguen a terminarse antes de lo planeado, o que aumenten los fenómenos meteorológicos.

Para intentar monitorear la forma en que los polos están derritiéndose la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) puso en órbita el ICESat-2, satélite cuya misión será medir la altura cambiante anual de las áreas congeladas y heladas de la superficie de nuestro planeta, mediante la emisión de un láser.

Este instrumento brindará a los científicos la posibilidad de comprender cuáles son los factores que impulsan los cambios en la criosfera, las áreas congeladas y heladas. El lanzamiento se realizó con el cohete portador Delta II de United Launch Alliance, la noche del pasado 15 de septiembre, detalló la agencia en un comunicado.

3-2-1… and we have liftoff of @NASA_ICE’s #ICESat2 atop @ULAlaunch’s #DeltaII rocket 🚀. Tune in as we broadcast live from Vandenberg Air Force Base in California: https://t.co/MIVnfneKo2 pic.twitter.com/xLRiCVcfrK

— NASA (@NASA) 15 de septiembre de 2018