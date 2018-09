En el mercado nacional ya existen dispositivos móviles desarrollados por empresas mexicanas que utilizan el sistema operativo Android y que tienen un costo menor a los 2 mil pesos.

Ciudad de México .- Datos de The Competitive Intelligence Unit (The Ciu) señalan que durante el primer semestre del 2018, el 51 por ciento de los poseedores de un teléfono celular en México declararon contar con un dispositivo móvil de gama baja, mismo que tienen un costo menor a los 3 mil pesos, lo que indica que estos smartphones son los más buscados por los compradores nacionales. Tomando esto como base, la firma STF mobile, originaria de Jalisco, lanzó Aura y Aura Plus, dos teléfonos inteligentes de bajo costo pero con características del mercado global.

Durante la presentación de los dispositivos móviles, la compañía mexicana señaló que ambos celulares utilizan el sistema operativo Android Go y cuentan con un ratio de pantalla de 18:9. En el caso del Aura, esta es de 5 pulgadas, mientras que el Aura Plus tiene 5.5 pulgadas.

Según Expansión, Aura está habilitado para funcionar en una red 3G. Tiene una cámara principal de 8MP y una frontal de 5MP. Su memoria RAM es de 1GB y la ROM de 8GB, que puede expandirse hasta 32GB, mientras que Aura Plus funciona en la red 4G. Su cámara principal es de 8MP + 2MP y la frontal es de 8MP. Cuenta con memoria RAM de 1GB y ROM de 8GB que puede expandirse a los 32, otro de las características de este modelo es que cuenta con sensor de huella digital.

Rodrigo Pérez Mares, director de marketing de Stuffactory, empresa de la cual STF Mobile es parte, señaló que los equipos son ligeros y están disponibles en tonos azul y gris metálicos; ambos incluyen una carcasa para su protección. “Aura tiene un costo de 1,490 pesos y Aura Plus se puede obtener por 1,990 pesos”.

Desde el 2015 la compañía manufactura smartphones pero fue apenas el pasado 2017 que logró obtener la certificación de Google, lo que la convirtió en una marca oficial para hacer uso de los productos Android.