Seattle, Estados Unidos .- Las compañías especializadas en tecnología, como Google y Apple, se encuentran desarrollando sistemas de electrodomésticos conectados entre sí para construir la casa del futuro. Un nuevo participante en esta búsqueda del hogar automatizado es Amazon, quien acaba de presentar sus propias versiones de aparatos electrónicos que se comunican con sus asistente virtual Alexa.

Desde mediados de la década pasada, la compañía creada por Jeff Bezos diversificó sus estrategias de negocios, por lo que dejó de ser únicamente un sitio web de ventas en línea, para producir sus propios productos, crear una compañía aeroespacial, así como una plataforma de distribución de series de televisión y películas.

Por ello, no es de sorprender que la inteligencia artificial desarrollada por Amazon sea el punto de unión de electrodomésticos, como hornos de microondas, reproductores, grabadores de video e incluso bocinas inteligentes. En un evento, realizado en Seattle, Dave Limp, vicepresidente principal de dispositivos de la empresa, presentó la segunda generación de la Echo Show.

De acuerdo con CNET, el show comenzó con la presentación de las nuevas bocinas Echo, además de toda una gama de productos para mejorar el audio en tu hogar inteligente, como un amplificador, un receptor y un subwoofer.

Check out the all-new Echo devices that make it even easier to bring the convenience and functionality of Alexa to your home and car. 🗣 🏡 🚗 Learn more: https://t.co/yobm1FjSXO pic.twitter.com/SswRk4w1U9

— Amazon Echo (@amazonecho) 20 de septiembre de 2018