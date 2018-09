Texas, Estados Unidos .– Las voces que indican que el usuario promedio de las redes sociales únicamente se informa con las noticias presentadas en estas plataformas de comunicación, sin importar si las mismas nos verdaderas o falsas, cuentan con un nuevo reporte que soporta sus dichos.

Ya que durante la reunión anual de la Online News Association 2018, la compañía Chartbeat presentó un análisis que realizó el pasado 3 de agosto, fecha en la que Facebook presentó fallas en diversas partes del mundo por cerca de 45 minutos, y en donde encontró que las personas usaron ese momento para visitar más sitios webs que los regularmente revisan.

El estudio señala que en esos 45 minutos, que la red social creada por Mark Zuckerberg fallló, hubo un aumento del 2.3 por ciento, en todo el mundo, de tráfico en la web, también se incrementó un 11 por ciento las visitas directas a páginas, mientras que las realizadas desde aplicaciones móviles subió 22 por ciento, por su parte el tráfico de búsqueda aumentó un 8 por ciento.

What might a declining FB mean for publishers? “On August 3, 2018 FB went down for 45 minutes. Users switched to Direct and Search as discovery mechanisms. Overall traffic went up 2.3%, direct traffic was up 11% (apps). And people engaged more.” @joshuadschwartz @Chartbeat #ONA18 pic.twitter.com/auTaaxikwh

— Martin Kotynek (@martin_k) 13 de septiembre de 2018