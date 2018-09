El sueño de la humanidad de volar se cumplió durante el siglo pasado gracias al desarrollo de la industria aeronáutica y ahora el siguiente paso que se busca dar es permitir que cada persona cuente con un medio de transporte volador, para lograr esto el próximo mes de octubre comenzará la comercialización del primer auto volador.

El dispositivo llamado, Transition, tiene capacidad para dos pasajeros, requiere una pista de despegue y aterrizaje, como los aviones convencionales, aunque puede ser usado también como un automóvil terrestre normal ya que se le puede colocar un volante de auto, se espera que este modelo comience a usarse en el 2019.

Según la agencia de noticias Xinhua, el transporte es diseñado por por la empresa Terrafugia (adquirida por la china Geely en 2017) y en su fase inicial el Transition sólo se ofrecerá al mercado estadounidense, pero hasta el momento su precio aún no ha sido revelados por la subsidiaria que tiene su sede en Massachusetts, Estados Unidos.

De acuerdo con Chris Jaran, consejero delegado de Terrafugia, el costo inicial de estos vehículos será demasiado alto para pensar en una rápida popularización del mismo, por lo que en principio el objetivo es competir con el uso de aviones por parte de empresas, gobiernos y firmas de transporte.

De igual forma Jaran añadió que e en octubre se presentará el próximo proyecto de la empresa, el vehículo TF-2, que a diferencia del Transition será capaz de llevar a cabo despegues y aterrizajes en vertical. Expasión recordó que cuando se presentó el proyecto del vehículo, en fase investigación, el viernes 6 de abril de 2012 en el Salón del Automóvil de Nueva York, tenía un precio inicial de 279 mil dólares y según estos planes, era capaz de volar gracias a dos alas que lo transforman en una avioneta.

Special thanks to #TheBridge for having #Terrafugia attend their event in the Hamptons this weekend! #FlyingCars #TheTransition #TheBridge2018 #Hamptons #DrivenToFly #Transportation #Future pic.twitter.com/NeoG0qvlgQ

— Terrafugia Inc (@TerrafugiaInc) 17 de septiembre de 2018