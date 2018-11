NASA revela la primera imagen de la sonda InSigth tomada desde la superficie de Marte

La travesía de casi siete meses de la sonda espacial InSight terminó este 26 de noviembre cuando logró posarse en la superficie marciana, esto después de atravesar la atmósfera de Marte y conseguir colocar el aterrizador, equipado con instrumentos avanzados, en la superficie del planeta “en menos tiempo del que se tarda en hervir un huevo”.

A través de un comunicado, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) señaló que durante seis minutos la sonda redujo su velocidad de casi 20 mil a mil 500 kilómetros por hora se deshizo del escudo protector contra el calor y descendió en paracaídas, posteriormente abrió las tres extremidades del aterrizador que absorbieron en parte la fuerza del impacto del aterrizaje, poco después retiró el paracaídas y descendió al suelo, todo esto mientras lograba desacelerar su 12 motores.

De igual forma se reportó que logró apagar las baterías de sus motores poco después de que tocó la superficie, con lo que evito que el vehículo volcará.

InSight lleva consigo el primer sismómetro situado en la superficie, para detectar y analizar las ondas creadas por los sismos marcianos, este instrumento le permitirán perforar la superficie hasta una profundidad jamás alcanzada y medir así los movimientos sísmicos del planeta rojo. La sonda también posee un brazo robótico de seis pies y un martillo neumático que se hundirá 16 pies en el suelo para estudiar la transferencia de calor.

Poco después del aterrizaje, la sonda envió una primera fotografía de la superficie de Marte. Mostraba una vista de Elyseum Planitia, una llanura prácticamente libre de rocas llamada, la misma luce un tanto borrosa en parte debido al polvo levantado durante el descenso.

📸 Wish you were here! @NASAInSight sent home its first photo after #MarsLanding:

InSight’s view is a flat, smooth expanse called Elysium Planitia, but its workspace is below the surface, where it will study Mars’ deep interior. pic.twitter.com/3EU70jXQJw

— NASA (@NASA) 26 de noviembre de 2018