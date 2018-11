Usuarios de Facebook reciben mensajes antiguos por error

Una falla en la plataforma causó que varios usuarios recibieran nuevamente mensajes que habían sido enviados hace meses o años e incluso que ya habían sido eliminados.

Facebook es una de las redes sociales más populares del mundo, pero en los últimos meses ha estado bajo la lupa por sus prácticas y fallas. Para no perder la “costumbre”, este día la plataforma experimentó otra falla, luego de que varios usuarios reportaron estar recibiendo notificaciones de antiguos mensajes de Messenger, incluso cuando el usuario ya no se encuentra entre nosotros.

Aparentemente el usuario recibía la notificación de un mensaje pendiente y como no visto, al entrar a la aplicación se llevaba la sorpresa de ser un mensaje de aquél familiar que ya había fallecido, de alguna ex-pareja, etc.

Por su parte Facebook ofreció disculpas por todos los inconvenientes que esto pudo haber causado a sus usuarios, el problema se debió a una actualización de software y ya está solucionado.

Un usuario en Twitter publicó: “No estoy seguro de qué está pasando con Facebook y los antiguos mensajes llegando como si fueran nuevos, pero es ridículo volver a afrontar viejas conversaciones de hace un par de años”.

I am not sure what is happening with Facebook and old messages popping up as new ones, but it gets really ridiculous being confronted with some of the chats from couple of years ago. — Ilija Jerković (@ilijajerkovic) November 26, 2018

Mientras que otro usuario comentó: “Gracias @facebook por mandarme notificaciones de mensajes enviados hace más de un año. Muchos de los cuales fueron del día en que mi pareja, Dean, falleció. He pasado toda la tarde con miedo de que es lo que veré a continuación”.

Thank you @facebook for sending me notifications of messages sent over a year old. Many were from the day my partner, Dean, passed away & now I've spent my evening in fear of what else I'm going to see. — Adam (@adamadzp) November 26, 2018

Anteriormente la opción “Un día como hoy” había causado algunos problemas debido a que el algoritmo no podía diferenciar entre los recuerdos alegres de los recuerdos tristes, trayendo con esto momentos no deseados. No obstante, ya se corrigió el fallo.

Al día de hoy las redes sociales han pasado a ser más que un contacto social con aquellas personas de las que queremos saber. Ahora también son utilizadas como una plataforma para negocios. Debido a esto en julio del 2018, Facebook contaba con cerca de 2 mil 196 millones de usuarios activos al mes. El 25 por ciento de ellos son menores de 25 años, el 13 por ciento son mayores de 50 años; 57 por ciento son hombres y 43 por ciento son mujeres.

En segundo lugar le sigue YouTube con 1.9 millones, WhatsApp con 1.5 millones, FB Messenger 1.3, WeChat con 1.04 e Instagram con 1 millón.

También te puede interesar: Android advierte sobre 13 juegos populares que contienen malware