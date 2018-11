Botón de corazón de Facebook y Twitter puede provocar separaciones, envidias y depresión

Investigadores advierten que las reacciones “Me gusta” y “Me encanta” en redes sociales llevan a sentimientos negativos y piden una “revisión ética” de estas plataformas.

Jack Dorsey, fundador y CEO de Twitter, cuestionó cómo el sitio incentiva a las personas a desear que el número de “Me gusta” en sus publicaciones suba. También dijo que “no es fan del botón ” me gusta” y que Twitter se desharía de él pronto. A pesar de sus comentarios, Twitter ha declarado que no hay planes inmediatos para eliminar el botón “Me gusta”.

Cualquiera que sea el futuro del botón “Me gusta” de Twitter, el botón de “Me gusta” en Twitter y los botones de “Me gusta” (pulgar arriba) y “Me encanta” (corazón) en Facebook es mucho más importante de lo que parece y las plataformas lo tienen por un motivo en específico.

Esta función de un solo clic existe como una decisión de diseño intencional. Como la mayoría de las grandes compañías de tecnología, Twitter tiene un departamento completo dedicado a comprender a los usuarios. Cada característica y fuente, basada en su investigación, está ahí para maximizar la experiencia general del usuario. Es por eso que las decisiones de diseño influyen en los sentimientos y comportamientos de los usuarios.

Chris Nodder, investigador de la experiencia del usuario y autor de “Evil by Design“, explica cómo los diseñadores siempre deben hacer la pregunta: “¿Cómo influir en el comportamiento a través del software?” Es decir, las decisiones de diseño se toman no solo para mejorar la experiencia de los usuarios, sino también para influir en sus comportamientos y el botón “Me gusta” es un ejemplo.

Mientras que el botón “Me gusta” parece ser solo para expresar aprecio por el contenido de una publicación en las redes sociales, los investigadores han determinado que las personas usan el botón por muchas otras razones. Ellos encontraron que los usuarios a menudo le dan “me gusta” a una publicación con el fin de relacionarse con el usuario que lo publicó y no solamente porque les guste el contenido. Otro estudio de usuarios de Facebook encontró que el botón “Me gusta” se usa para mantener o para comenzar nuevas relaciones.

Las personas pueden usar el botón “Me gusta” como una forma de mostrar públicamente la cercanía a otra persona, o incluso como un esfuerzo para llamar la atención de alguien. El punto es que el botón “Me gusta” hace mucho más que simplemente expresar cuánto le gusta a una persona una imagen o publicación en particular. La investigación también ha demostrado que el botón “Me gusta” no es completamente inofensiva.

Si bien los sitios de redes sociales son herramientas que pueden ayudar a construir relaciones, la investigación ha demostrado que ciertas características de estas plataformas pueden afectar negativamente a sus usuarios. Por ejemplo, un estudio encontró que los gestos impersonales, como solamente interactuar mediante un clic en “Me gusta”, puede no ayudar a la estima entre los usuarios.

La investigadora Moira Burke y el profesor emérito de la Universidad Carnegie, Mellon Robert Kraut, dicen que “simplemente leer sobre amigos, recibir comunicaciones de texto de vínculos débiles y recibir comunicaciones de un solo clic no afecta el bienestar del usuario”. Por otro lado, una comunicación más personal y directa, como un mensaje directo o un comentario personalizado, puede tener un impacto positivo en el bienestar del usuario.

Un subproducto particularmente dañino del botón “Me gusta” se encuentra en la forma en que los sitios de redes sociales fomentan las comparaciones sociales negativas. Una revisión de la investigación sobre el tema ha encontrado que el uso de las redes sociales se correlaciona con aumentos mensurables de la envidia y la depresión. Estos sentimientos de envidia pueden tomar dos formas diferentes: envidia maliciosa y envidia benigna. La envidia maliciosa implica el resentimiento y el deseo de dañar a la otra persona; la envidia benigna implica admiración y el deseo de obtener lo que la otra persona posee.

Uno de los estudios en la revisión involucró a 194 usuarios de Facebook en edad universitaria. En este estudio, los investigadores encontraron que “cuanto más estrecha sea la relación, más experimentará una envidia benigna un usuario de Facebook”.

Estas salas de exposición digitales permiten a las personas presentar la mejor versión de sí mismos para que todos los demás puedan verlas. A menudo, las personas usan el número de “me gusta” para juzgar a los demás y a sí mismos y se convierte en una medida de apoyo público.

Según esta investigación, el botón “Me gusta” funciona como un “mecanismo para compararse con los demás”. El número de “Me gusta” hace que el apoyo social sea cuantificable. Por lo tanto, puede verse fácilmente para hacer comparaciones sociales.

Por todo esto, las plataformas de redes sociales deberían pensar más en la salud psicológica de sus usuarios y hacer los cambios necesarios para evitar que causen sentimientos negativos, aunque eso vendría con un costo de interacción y por lo tanto económico,

