NASA obtiene el primer video del asteroide más peligroso para la Tierra

California, Estados Unidos .- En las redes sociales la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) difundió el primer video del asteroide Bennu, mismo que se realizó mediante la recopilación de cuatro horas y 11 minutos de imágenes de este cuerpo rocoso, la grabación se realizó con la cámara que esta abordo de la nave espacial OSIRIS-REx.

El objetivo principal de esta misión es la de recopilar un fragmento del asteroide para su posterior envio a la Tierra, el pasado 3 de diciembre la NASA confirmó que la sonda se encontraba a 197 kilómetros de la roca espacial, esto después de poco más de dos años viajando hacia ella.

Bennu, de 492 metros de diámetro, es considerado una cápsula del tiempo del Sistema Solar primitivo, conservado en el vacío del espacio, que gira una vez cada 4.3 horas. Por ello la nave espacial tocará de manera breve su superficie en julio de 2020 para recolectar al menos 60 gramos, equivalente a 30 paquetes de azúcar, de tierra y rocas.

La misión podrá tomar hasta dos mil gramos, esto sería la muestra más grande, lejos de un objeto espacial, desde los aterrizajes en la Luna de las misiones Apolo, destacó la NASA.

OSIRIS-REx empacará la toma de elementos minerales, en una cápsula para enviarla a la Tierra en el 2023. El análisis de una muestra de Bennu ayudará a los científicos planetarios a comprender mejor el papel que los asteroides desempeñaron en la entrega de compuestos formadores de vida a la Tierra.

De igual forma se detalla que Bennu podría pasar más cerca de la Tierra que la Luna en 2135, y posiblemente incluso más cerca entre 2175 y 2195, por ello es considerado por la agencia espacial estadounidenses como el principal objeto potencialmente peligroso para nuestro planeta.

Hello, asteroid Bennu! Our @OSIRISREx spacecraft flew over 2 billion miles to meet you. Here, the spacecraft’s camera captures a full rotation of the asteroid. OSIRIS-REx will study Bennu for almost a year & prepare to collect and return a sample to Earth. https://t.co/WG3vVeRoV1 pic.twitter.com/2itcL6qxtC

— NASA (@NASA) 3 de diciembre de 2018