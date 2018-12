Conoce los smartphones en donde ya no podrás usar WhatsApp en el 2019

Como cada 12 meses WhatsApp reveló el listado de los dispositivos móviles en los que dejará de funcionar a inicios del siguiente año.

California, Estados Unidos .- Con el paso de los años ciertos dispositivos móviles ya no cuentan con las características para soportar las nuevas versiones de diversas aplicaciones, como WhatsApp, por ello regularmente se difunde una lista que enumere los smartphones o tablets en los que ya no será posible usarlo, esta semana esta aplicación de mensajería instantánea que es propiedad de Facebook desde el 2014, revelo los modelos con lo que ya no será compatible.

La más reciente actualización de esta app añadió el uso de ‘stickers’, herramienta que ya no es posible usarla en ciertos smartphones pero a partir del 1 de enero del 2019, los dispositivos Nokia con sistema operativo S40 ya no servirán para mandar un whats.

El listado completo de los dispositivos fue compartido por la empresa en su blog oficial, donde se detalla que que los dispositivos Android con sistema operativo 2.3.7 o alguna versión más antigua podrán hacer uso de WhatsApp hasta el 1 de febrero de 2020, fecha también límite para los usuarios de iPhone con sistema operativo iOS 7 o anterior.

Añadió que no se podrán crear cuentas nuevas ni verificar las existentes en esas plataformas, en las que también podrían “dejar de funcionar en cualquier momento”algunas de las funciones de WhatsApp. Por otro lado la empresa aseguró que todos los celulares que utilicen Android con sistema operativo 4.0, iPhone con iOS 8, Windows Phone con sistema operativo 8.1 o versiones más modernas, tendrán soporte técnico y funcionalidad al 100 por ciento.

