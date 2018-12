Como sacado de una serie de televisión, la “sextorsión” es un nuevo método criminal que puede resultar en estafa si no tienes cuidado.

La “sextorsión” es el nuevo para extorsionar a los usuarios de internet. Este funciona de una manera muy simple, el hacker se contacta contigo y te envía emails donde afirma haber accedido a tu webcam y tener imágenes y videos tuyos donde visitaste páginas de contenido para adultos. De esta forma se han pagado extorsiones que suman al menos medio millón de dólares.

Joseph Cox, escritor de Motherboard, afirmó en entrevista para la BBC: “No existe ninguna evidencia para comprobar que efectivamente los hackers han accedido a las webcams o que tengan fotos comprometedoras. No existe ningún indicio de esto”.

“Los hackers constantemente están accediendo a páginas web como MySpace, LinkedIn, entre otras. Estas bases de datos se comercian entre diferentes hackers, la gente las compra, las vende y eventualmente terminan en manos de delincuentes de bajo nivel: ahí obtienen tu contraseña.”

Si temes por tus cuentas han sido hackeadas, aquí te dejamos esta página donde puedes conocer si fuiste o no hackeado: www.haveibeenpwned.com.

Otros hackeos que han estremecido al mundo son el hackeo del 30 de noviembre a la cadena de hoteles Marriott ya que afectó las información de más de 500 millones de clientes y resultó en la filtración de nombres, direcciones, teléfonos, correos electrónicos, números de pasaporte e incluso información de tarjetas bancarias. Se estima que los hackers tuvieron acceso a esta información desde el 2014.

En agosto de 2013 Yahoo! también fue afectado por el mismo método, los hackers perjudicaron a 3 mil millones de cuentas. No fue sino hasta el 2017 que la empresa aceptó que en realidad este hackeo fue mayor de lo que se había pensado, ya que los cibercriminales también tuvieron acceso a plataformas digitales.

¿Qué hacer si eres afectado?

Mantente alerta de cualquier correo engañoso que puedas recibir, no proporciones ningún dato personal. Si llega a contactarte alguien afirmando tener tu información, no entres en pánico, cambia la contraseña de todas tus cuentas ya que hacerlo solo con la cuenta afectada no es suficiente. Evita preguntas de seguridad como “¿Dónde nació tu madre?, ¿Cuándo es tu cumpleaños?” entre otras cuyas respuestas puedan ser fácilmente descubiertas.

Recuerda que se trata de tu identidad digital, protege tu información.

