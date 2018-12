Para combatir ‘fake news’ WhatsApp limita el reenvio de mensajes

California, Estados Unidos .- Hoy en día cuando nos enteramos de una noticia que nos interesa tendemos a compartirla con nuestros contactos y en muchas ocasiones lo hacemos sin verificar la veracidad del hecho, con esta acción regularmente ayudamos a la difusión de ‘fake news’ (noticias falsas) mismas que pueden provocar que sucedan tragedias

Ejemplo de estos son los hechos suscitados a inicios de año en la India, en donde mediante mensajes de WhatsApp, se alertaba de la presencia de robachicos en una colonia de este país asiático, la histeria desatada, debido a esa información, dejó como saldo 4 personas fallecidas, mismas que eran funcionarios estatales que estaban de visita en esa población.

Y como parte de los esfuerzos para detener el crecimiento de estas ‘fake news‘, esta app, comprada en el 2014 por Facebook , se prepara para que en su siguiente actualización el reenvio de mensajes a nuestros contactos se limite únicamente a 5 conversaciones, reveló WABetaInfo.

Actualmente es posible mandar el mismo escrito hasta a 20 diferentes conversaciones situación que de acuerdo con WhatsApp promueve la proliferación de noticias falsas ya que no debemos de redactar un nuevo mensaje para explicar por que enviamos esa información.

Pero esta situación se espere cambie con esta nueva directriz, hasta el momento la empresa no ha detallado cuando comenzará a aplicarse esta restricción, misma que actualmente esta vigente en la India, ni si se aplicará a los usuarios de todo el mundo.

