Ni en el espacio estamos a salvo de los hackers, NASA sufre robo de datos

Los cibercriminales no descansan en su intento de vulnerar la seguridad de cualquier institución gubernamental y su más reciente víctima es el organismo estadounidense encargado de la exploración espacial, la NASA.

Florida, Estados Unidos .– Un comunicado interno de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) informó que datos de sus empleados fueron sustraídos de forma ilegal de uno de sus servidores, esta sería una señal más de que no siquiera en el espacio estamos a salvo de este tipo de ciberataques.

La intromisión en el sistema del organismo estadounidense, que planea mandar una misión tripulada a Marte en la siguiente década, ocurrió el pasado 23 de octubre y en la misma se sustrajeron un indeterminado número de datos de empleados de la NASA, incluidos sus números de seguridad social.

Quienes laboran actualmente en esta dependencia no fueron los únicos afectados ya que se detalla que también se podría haber accedido a los detalles de los antiguos empleados. Según informa la agencia, los datos de empleados del Servicio Civil de la NASA que fueron incorporados, separados de la agencia y trasladados de un centro a otro, entre julio de 2006 y octubre de 2018, pueden haber sido robados.

De acuerdo con Panda Security, la agencia tuvo conocimiento del incidente desde el 18 de octubre, pero tardó más de dos meses de confirmar a sus empleados del hackeo, y aunque hay una investigación en curso para identificar a los agresores, actualmente se desconoce quién está detrás del ataque, así como sus motivos.

La NASA ha confirmado que la fuga no pondrá en peligro las misiones espaciales actuales o futuras. La agencia espacial aseguró a sus empleados que el fallo de seguridad se había solucionado y que sus datos ya no estaban en peligro. Sin embargo, la agencia no a podido determinar si esos datos fueron efectivamente robados por lo que anunció continuará investigando el asunto y ofrecerá servicios gratuitos de protección de la identidad a las partes afectadas.