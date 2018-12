Los ciberataques, el arma que amedrentó al 2018

Desde sistemas bancarios hasta redes sociales, estos fueron los ataques cibernéticos más importantes del 2018.

Se considera que cada cinco minutos un dispositivo electrónico (computadoras, teléfonos inteligentes, webcams) sufre de un intento de hackeo, esto de acuerdo a un informe de la firma de seguridad Netscout. En total, se estima que 65 millones de usuarios han sido víctimas de un ciberataque este año, un aumento del 7 por ciento en comparación al 2017.

Desde sistemas bancarios hasta redes sociales, estos fueron los ataques cibernéticos más importantes del 2018.

SPEI

El Banco de México informó que el pasado 17 de abril se registró un ataque cibernético en contra del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y, que a partir de esa fecha, se identificaron cuatro eventos adicionales: dos el 24 de abril, uno el 26 de abril y uno más el 8 de mayo.

De acuerdo con el reporte, el ataque consistió en la fabricación o inyección de órdenes de transferencia apócrifas en los sistemas de los participantes donde se procesan las instrucciones de pago de los participantes afectados. El saldo del ataque a cinco instituciones financieras asciende a 400 millones de pesos.

Facebook

Facebook admitió que los datos de alrededor de 50 millones de usuarios se vieron comprometidos por una violación de la seguridad de la empresa. El CEO de Facebook primero afirmó que la compañía no fue atacada y que las cuentas de sus usuarios no se vieron infiltradas; sin embargo, Mark Zuckerberg confirmó después que la red social fue atacada por medio de las API de desarrollador de Facebook . Esto resultó en el robo de información confidencial como nombres, géneros y localidades que estaban vinculadas con la página de perfil de cualquier usuario.

No se confirmó si los mensajes privados fueron accedidos y si la información bancaria de los usuarios se vio comprometida. Este ataque se realizó entre julio y septiembre de este año.

Google+

A principios de 2018, Google identificó una vulnerabilidad al notar que una API de Google+ les dio a los desarrolladores de aplicaciones de terceros acceso a los datos de los usuarios de la aplicación.

Según The Wall Street Journal, Google mantuvo en secreto el ataque. Al salir la verdad a la luz, la empresa matriz de Google+, llamada Alphabet, decidió y anunció que cerrará la red social por completo. Se cree que el ataque pudo haber comenzado desde medianos del 2015 y la información de los usuarios habría estado expuesta por casi tres años.

Uber

A pesar de que Uber ya se había enfrentado a acusaciones por comprometer los datos de sus usuarios en 2016 (incluso pagando 150 millones de dólares en penalizaciones), una vez más sufrió un ciberataque que expuso los datos de 57 millones de clientes y conductores. La compañía de transporte también intentó mantener el ataque oculto, sin embargo, tras las numerosas denuncias, lo hicieron público de una manera inteligente. Ellos compartieron toda información y tuvieron que pagar 100 mil dólares a los criminales informáticos para que estos eliminaran los datos adquiridos de sus sistemas.

T-Mobile

Alrededor de 2 millones de clientes de T-Mobile estadounidenses vieron sus nombres, identificaciones de correo electrónico, números de cuenta, detalles de facturación y contraseñas cifradas comprometidas. Aparentemente, los servidores fueron violados a través de una API por un grupo llamado “internacional”.

La compañía afirmó que no se comprometió la información financiera o npumeros de seguro social y que mantuvieron informados a sus clientes también sobre quienes estaban bajo sospecha.

Ticketmaster

En junio de este año la plataforma de compra de entradas para eventos de entretenimiento fue víctima de un ciberataque. Según informó la compañía, un software malicioso atacó un producto para soporte de cliente alojado por Inbenta Technologies, proveedor externo de la compañía, y quedaron expuestos los datos de al menos 40 mil usuarios.

British Airways

Alrededor de 380 mil tarjetas de crédito de los clientes de la quedaron expuestas ante un ciberataque que sustrajo información personal de los viajeros. Los datos fueron robados de la página web y de la aplicación móvil. Los hackers accedieron a esta información instalando un virus que transfería la información a unos servidores ubicados en Rumanía.

De este modo, millones de personas vieron su información comprometida este año, y se espera que la cifra aumente para el 2019. A menos que no uses redes sociales ni hagas compras por internet, no hay mucho que puedas hacer más que proteger tus equipos con un buen antivirus y firewall. La información que compartes con las empresas y sitios en línea estará vulnerable a menos que esas compañías tomen las precauciones necesarias.

