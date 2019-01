NASA revela los primeros datos del asteroide Ultimate Thule

Parte de la humanidad desea conocer el verdadero origen de nuestra especie y su búsqueda se a enfocado en el espacio exterior por lo que se espera que la información recabada por la sonda New Horizons cuando sobrevuele el asteroide Ultimate Thule, que es el objeto más distante del Sistema Solar jamás explorado, ayude a responder esta interrogante.

Ubicado a más de 6 mil 500 millones de kilómetros de distancia de la Tierra el asteroide Ultimate Thule fue analizado y fotografiado por la la sonda New Horizons, misma que fue lanzada al espacio de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) en el 2006 con la intención de explorar más allá del Sistema Solar, las primeras imágenes compartidas por la misión muestran un objeto espacial luciendo como un “muñeco de nieve”.

La agencia espacial estadounidense detalló que el termino usado para denominar a este nuevo mundo, es un término de origen griego usado por geógrafos romanos y medievales para indicar el norte lejano o un lugar “situado más allá del mundo conocido”. Añadió que las fotografías tomadas a una distancia de 27 mil kilómetros, muestran a Ultima Thule como un objeto “binario de contacto”, esto es en dos esferas conectadas.

De acuerdo con la NASA, el equipo de la misión llamó a la esfera de mayor tamaño “Ultima” de 19 kilómetros, y a la parte más más pequeña “Thule” de 14 kilómetros. Según los científicos es probable que las dos esferas se formaron a través del tiempo cuando una nube giratoria de cuerpos pequeños y helados se combinó. Después, dos cuerpos más grandes giraron en espiral hasta que se tocaron, para crear el objeto bilobulado.

“Estudiar Ultima Thule nos está ayudando a comprender cómo se forman los planetas, tanto los que están en nuestro propio Sistema Solar como los que orbitan otras estrellas en nuestra galaxia”, dijo el líder del equipo de Geología de New Horizons, Jeff Moore.

Los datos del sobrevuelo de New Horizons recopilados 1 de enero llegarán en las en las próximas semanas y meses, con imágenes de mayor resolución, destacó la NASA.

Zoom with a view: Made from two images taken 38 minutes apart, here is #UltimaThule! The “Thule” lobe is closest to the @NASANewHorizons spacecraft. As Ultima Thule is seen to rotate, hints of the topography can be perceived. @NASAhttps://t.co/fKsyLeW9pY pic.twitter.com/5S9zZ5d3Eg

— Johns Hopkins APL (@JHUAPL) 3 de enero de 2019