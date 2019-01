Sin excusas para engañar, la monogamia es genética aseguran científicos

Investigadores estadounidenses reportaron hacer localizado la “fórmula genética universal” que permitió a ciertas especies de animales convertirse en monógamas.

En redes sociales el canal de Yotube Badabun a logrado gran popularidad ya que en el mismo se simula el descubrimiento de una infidelidad, así como las reacciones de la pareja al confrontar a quien la engaña, de igual forma podemos ver las explicaciones dadas por el infiel para comportarse de esta manera, pero de acuerdo con una investigación de la Universidad de Texas la monogamia es una cualidad genética, lo que representa un duro golpe de credibilidad a quienes aseguran que argumentan que no es natural tener únicamente una pareja.

De acuerdo con Rebecca Young, autora principal del estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, se llegó a esta conclusión después de analizar diez especies de vertebrados mismos que presentaron la “fórmula genética universal” para convertirse en monógamas.

Los autores definen la monogamia en animales como la formación de enlace con una pareja durante al menos una temporada de apareamiento, en la que se distribuyen parte del trabajo de criar la prole y defienden juntos a sus crías de los predadores. En su investigación los científicos estudiaron cinco pares de especies estrechamente relacionadas -cuatro mamíferos, dos aves, dos ranas y dos peces-, en las que uno era un miembro monógamo y el otro, no monógamo.

“Estos cinco pares representan cinco ocasiones, dentro de la evolución de los vertebrados, en que la monogamia surgió de manera independiente. Por ejemplo, como cuando los roedores no monógamos ‘microtus pennsylvanicus’ y sus parientes cercanos monógamos ‘microtus ochrogaster’ divergieron en dos especies separadas”, explicó Young.

La investigadora explicó que con estos datos descubrieron que con cada transición evolutiva similar, ocurrían los mismos cambios en la expresión génica en cerebros masculinos de estas especies. Con lo cual pudieron identificar una fórmula evolutiva común, que llevó a establecer enlaces de pareja en las cinco especies que se comportan de manera monógama.

“Los datos recopilados abarcan un período de tiempo evolutivo más amplio que cualquiera que se haya estudiado antes” aseguró la científica quien señaló que este trabajo contempla 450 millones de años de evolución, “momento en que todas estas especies compartieron un ancestro común”.

Para la investigadora este descubrimiento es excepcional ya que muestra la forma en que las transiciones hacia comportamientos tan complejos suceden de manera paralela en el reino animal.