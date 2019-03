La World Wide Web, que no es lo mismo que Internet, cumple 30 y Google lo celebra

California, Estados Unidos .– La imagen de una computadora clásica de la década de los ochenta, un monitor mostrando al mundo girar encima del CPU y una conexión Ethernet para conectarse a la red, en animación tipo 8 bits es la escena escogida por Google para celebrar que hace 30 años, en 1989, se formalizó el uso del www (World Wide Web) sistema gracias al cual hoy en día podemos entrar a cualquier sitio web únicamente escribiendo el nombre de la página.

De acuerdo con la BBC, Sir Tim Berners-Lee es considerado como el principal creador de esta aplicación que permite que diferentes computadoras se conecten entre si. Berners-Lee presentó por primera vez esta iniciativa cuando se encontraba trabajando en el CERN (Centro Europeo de Física Nuclear) donde creó el lenguaje HTML, la aplicación HTTP y WorldWideWeb.app, el primer navegador web y editor de páginas.

Este programa cobró relevancia cuando en 1991 se pusieron a la venta los primeros servidores comerciales con los cuales era posible crear una conexión entre computadoras particulares, ya que de acuerdo con la British Broadcasting Corporation este lenguaje de programación permitió que los contenidos creados para compartirse comenzaran a ser colocados en Internet.

El primero es la infraestructura y el segundo la información que la recorre

Google explica que para comprender la importancia de esta invento recuerda que la Internet ya existía desde 1966 ya que ese año el científico estadounidense Licklider Joseph escribió una serie de memorandos para desarrollar la tecnología que permitiría establecer la primera conexión a distancia entre computadoras. El nombre inicial de esa red fue ARPANET, misma que evolucionó con el paso de los años hasta convertirse en Internet.

Cuando se presentó la www ya existía la infraestructura para comunicar una computadora (Internet) con otra pero no existía una aplicación para hacerlo aquí es donde entra la web ya que gracias a ella se creo es una enorme colección de páginas que se asienta sobre esa red de computadoras.

Por ello ahora en día colocamos el nombre del sitio que deseamos explorar después de las letras www y de esa forma podemos entrar a la web e interactuar con cualquier otro dispositivo que este conectado. La World Wide Web puede ser considerado como el primer paso dado por la humanidad para cumplir el sueño de crear una comunidad descentralizada en donde todos tengan accesos a la información.

