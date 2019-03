Científicos descubren rastros de una súper tormenta solar y aseguran que otra puede repetirse

El tráfico aéreo, la red eléctrica, los satélites y en consecuencia los sistemas de comunicación podrían verse severamente afectados por una tormenta de este tamaño.

Científicos han descubierto que tres “súper tormentas” solares, más grandes que cualquier otra registrada en la historia reciente, ocurrieron en los últimos 3 mil años.

Un evento similar hoy podría tener un efecto altamente destructivo en las redes eléctricas, las comunicaciones, los sistemas GPS y la tecnología de la información, advirtieron.

Las tormentas solares están formadas por partículas de alta energía desatadas por explosiones en el Sol. Las veloces partículas cargadas pueden eliminar circuitos sensibles de los satélites y causar sobrecargas en las redes eléctricas, provocando cortes de energía generalizados.

Dos severas tormentas solares causaron grandes cortes de energía en Quebec, Canadá, en 1989 y en Malmo, Suecia, en 2003. Pero estos eventos fueron empequeñecidos por una tormenta solar que ocurrió en 660 aC.

El profesor Raimund Muscheler, de la Universidad de Lund en Suecia, dijo: “Si esa tormenta solar hubiera ocurrido hoy, podría haber tenido graves efectos en nuestra sociedad de alta tecnología”.

La evidencia de la supertormenta solar surgió de un estudio de núcleos de hielo de 100 mil años de Groenlandia. Investigaciones adicionales sobre el uso de núcleos de hielo y anillos de crecimiento en árboles viejos confirmaron que otras dos tormentas solares masivas golpearon la Tierra en 775 y 994 AD.

Las grandes tormentas solares, aunque son raras, parecen ser un efecto naturalmente recurrente, dijeron los investigadores.

“Es por eso que debemos aumentar la protección de la sociedad contra las tormentas solares. Nuestra investigación sugiere que los riesgos están actualmente subestimados. Necesitamos estar mejor preparados”, dijo el profesor Muscheler.

¿Qué son las tormentas solares y qué efectos tienen en nuestro planeta?

Las tormentas solares, o actividad solar, se pueden dividir en cuatro componentes principales que pueden tener impactos en la Tierra:

Llamaradas solares : Una gran explosión en la atmósfera del sol. Estas llamaradas están hechas de fotones que salen directamente del sitio de la llamarada. Las llamaradas solares impactan en la Tierra solo cuando ocurren en el lado del sol frente a la Tierra.

: Una gran explosión en la atmósfera del sol. Estas llamaradas están hechas de fotones que salen directamente del sitio de la llamarada. Las llamaradas solares impactan en la Tierra solo cuando ocurren en el lado del sol frente a la Tierra. Eyecciones de masa coronal : Grandes nubes de plasma y campo magnético que brotan del sol. Estas nubes pueden estallar en cualquier dirección y luego continuar en esa dirección, arando a través del viento solar. Estas nubes solo causan impactos en la Tierra cuando están dirigidas a la Tierra.

: Grandes nubes de plasma y campo magnético que brotan del sol. Estas nubes pueden estallar en cualquier dirección y luego continuar en esa dirección, arando a través del viento solar. Estas nubes solo causan impactos en la Tierra cuando están dirigidas a la Tierra. Corrientes de viento solar de alta velocidad : provienen de agujeros coronales en el sol, que se forman en cualquier parte del Sol y, por lo general, solo cuando están más cerca del ecuador solar, los vientos impactan la Tierra.

: provienen de agujeros coronales en el sol, que se forman en cualquier parte del Sol y, por lo general, solo cuando están más cerca del ecuador solar, los vientos impactan la Tierra. Partículas energéticas solares: partículas cargadas de alta energía que se cree que se liberan principalmente por los choques formados en la parte frontal de las eyecciones de masa coronal y las llamaradas solares. Cuando una nube CME atraviesa el viento solar, se pueden producir partículas energéticas solares y, debido a que están cargadas, siguen las líneas del campo magnético entre el Sol y la Tierra. Solo las partículas cargadas que siguen las líneas del campo magnético que intersectan la Tierra tendrán un impacto.

Las llamaradas solares pueden dañar los satélites y tienen un costo financiero enorme; Las partículas cargadas también pueden amenazar a las aerolíneas al perturbar el campo magnético de la Tierra; Las llamaradas muy grandes pueden crear corrientes dentro de las redes eléctricas y eliminar los suministros de energía; Las eyecciones de masa coronal que golpean la Tierra causan tormentas geomagnéticas y una aurora más brillante.

Todas estas pueden interrumpir las ondas de radio, coordenadas GPS y sobrecargar los sistemas eléctricos. Una gran afluencia de energía podría fluir a las redes eléctricas de alto voltaje y dañar los transformadores de forma permanente.

Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

También te puede interesar: La NASA descubre agua líquida en la superficie de la Luna