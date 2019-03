Entre las actividades cotidianas realizadas por miles de personas está el realizar publicaciones en Facebook e Instagram pero la mañana de este 13 de marzo una falla en estas redes sociales impidió a los usuarios acceder a sus cuentas, con lo que fue imposible revisar e interactuar en ellas, esta situación generó casos de ansiedad mismos que fueron reportados en otras plataformas de comunicación.

Hace unos días Mark Zuckerberg, director general de Facebook y que compró Instagram en el 2012, informó que este años realizarían cambios en sus plataformas para aumentar la seguridad y permitir la comunicación entre los usuarios de las diferentes redes sociales que posee.

Artículo relacionado : Zuckerberg promete que protegerá a morir tus datos y confirma la fusión de FB, Instagram y WhatsApp

Pero en ningún momento se mencionó que estas modificaciones podrían acarrear problemas como los registrados esta mañana cuando cientos de usuarios intentaron acceder a sus perfiles de Facebook solo para encontrarse con una leyenda que indicaba que debido a labores de mantenimiento por el momento no se podría entrar a la página.

De acuerdo con el sitio Downdetector, la mayoría de los reportes se dieron alrededor de las 10:00 de la mañana, principalmente en el continente americano y europeo, en donde destacan las principales ciudades de Estados Unidos, México, Perú y Brasil. Entre los problemas detectados se encuentra la incapacidad de iniciar sesión en la plataforma, así como fallas al cargar contenidos.

Estos fallos se reportan tanto en las aplicaciones para dispositivos móviles como en la versión para escritorio. En el caso de Instagram, el usuario abre la plataforma y su perfil aparece vacío, sin publicaciones. Mientras que en Facebook al intentar entra en su cuenta un mensaje les indica que el servicio no está disponible. Los usuarios que ya tienen una cuenta abierta en una computadora , pueden ver el último timeline que se les desplegó antes de la caída, pero no actualizarlo ni publicar.

El servicio de ambas redes sociales paulatinamente comienzo a normalizarse a partir de las 13:00 horas, hasta el momento la empresa propiedad de Zuckerberg debió de recurrir a su cuenta oficial de Twitter para indicar que esta falla no estaba relacionada con un ataque informático y que ya se encontraba trabajando para solucionarlo.

We’re focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack.

— Facebook (@facebook) 13 de marzo de 2019