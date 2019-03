Google revela los primeros detalles de Stadia su plataforma para videojuegos

California, Estados Unidos .- Jugar videojuegos es parte esencial de la mayoría de los adolescentes que nacieron durante la última década del siglo XX y hasta hace unos cuantos años era necesario contar con una consola y adquirir la copia física del título que deseáramos probar, pero la llegada de los smartphone comenzó a prepararnos para el siguiente paso de esta industria, la ausencia de un dispositivo especifico para este tipo de entretenimiento.

Esto será posible, de acuerdo con Google, mediante el uso de Internet y su plataforma Stadia, para la cual únicamente será necesario contar con un control especial para jugar en cualquier dispositivo conectado a la red. La presentación de este servicio se realizó durante la Conferencia de Desarrolladores de Juegos, realizada este 19 de marzo en la ciudad estadounidense de San Francisco.

Colaboración relacionada : La vigorosa industria del videojuego

Welcome to #Stadia, an all-new way to play from @Google. Coming in 2019. pic.twitter.com/Hlj0fVw3zC

— Stadia (@GoogleStadia) 19 de marzo de 2019