Para el investigador de la UNAM, hasta las doce semanas de gestación, el embrión no desarrolla un sistema nervioso central, por lo que sólo es un conjunto de células vivas, pero de ninguna manera una persona con derechos sociales. La placenta, por ejemplo, también es un conjunto de células vivas, pero no consideramos que deba tener derechos.

En medio del fuerte debate en torno a la penalización del aborto en México, el profesor e investigador emérito de la Facultad de Ciencias de la UNAM, el biólogo Antonio Lazcano Araujo, afirmó el pasado viernes que un embrión no es una persona.

El reconocido académico destacó que un embrión es un conjunto de células y remarcó que cuando alguien afirma que la vida comienza en el momento de la fertilización está incurriendo en un error.

Durante la conferencia “Schrödinger y la biología: 75 años del libro ´¿Qué es la vida?´, realizada en el Colegio nacional, el investigador explicó que la vida existe desde el óvulo y el espermatozoide, ya que ambos están vivos “como un cigoto”. Sin embargo, precisó que es hasta la doceava semana de gestación que se crea el sistema nervioso central de un embrión.

En contraste con lo que ocurre en matemáticas donde se tienen definiciones atemporales, “vida” es un concepto empírico cuya caracterización depende de un contexto histórico específico: Antonio Lazcano en el #Curso "Schrödinger y la biología: 75 años del libro ¿Qué es la vida?" pic.twitter.com/B4uNJgDJhJ — El Colegio Nacional (@ColegioNal_mx) March 15, 2019

“Antes no se puede decir que se trate de una persona o individuo en potencia, sino de una masa de células vivas que no son una persona, no tienen derechos sociales”, precisó el académico.

La polémica por el aborto

Las palabras de Lazcano han levantado ámpula en cierto sector de la población mexicana que se manifiesta en contra del aborto.

A principios de este mes, el Congreso de Nuevo León probó adicionar un párrafo al Artículo 1 de la Constitución local para garantizar el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, una medida que penaliza con cárcel hasta por un año a las mujeres que se realicen un aborto cuando su vida no corra peligro o cuando el embarazo sea producto de una violación.

Esta medida ha sido duramente criticada por diversos sectores de mexicanos que consideran que criminaliza a las mujeres, pero también ha conseguido el apoyo de los grupos más conservadores de la política, así como de la Iglesia.

El debate sobre el tema no sólo es nacional, en Estados Unidos, el presidente republicano, Donald Trump, ha intensificado su campaña en contra del aborto con un explícito discurso en el que acusa a algunos estados como Nueva York de supuestamente “ejecutar bebés”.