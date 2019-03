Esta es la propuesta de Apple para enfrentase a Netflix

California, Estados Unidos .- Después de poco más de 10 años de ser la principal fuente de ingresos para Apple este 2019 se pronostica que la venta de iPhones tendrá una drástica disminución por lo que ahora las expectativas se centraban en los productos que la empresa, fundada por Steve Jobs, presentaría este mes de marzo los cuales tuvieron como protagonista principal su servicio de contenidos audio visuales bajo demanda, Apple Tv+, mismo que se espera compita con Netflix.

Durante la presentación del servicio, realizada en su sede corporativa de Cupertino, California, Tim Cook director general de la compañía estadounidense reveló que en su servicio de video bajo demanda, los suscriptores podrán disfrutar de historias sin anuncios, creadas por artistas creativos de todo el mundo, como Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Octavia Spencer, J.J. Abrams, Jason Momoa, M. Night Shyamalan, Jon M. Chu.

De igual formas detalló que la nueva versión de esta aplicación estará disponible en mayo de este año, ademas de que indicó que los usuarios podrán suscribirse a los canales de Apple TV sin necesidad de otras apps, lo que significa que desde una cuenta y con una única contraseña podrán acceder a todos los servicios on streaming que se estarán incorporando eventualmente.

Apple TV+. A new home for the world’s most creative storytellers.

— Apple (@Apple) 26 de marzo de 2019