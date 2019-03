Big Data es un conjunto de datos grandes y diversos que analizados computacionalmente pueden revelar patrones, tendencias y asociaciones, especialmente en relación con el comportamiento humano y las interacciones. ¿Está México listo para adaptarse?

Existe una combinación de datos personales estructurados y datos personales no estructurados a escala y velocidad, el Big Data. Los datos estructurados pueden ser compartimentados en campos, como edad, altura o género, en una base de datos relacional. Los datos no estructurados se refieren a los datos que no se pueden analizar en una base de datos relacional, como videos o publicaciones en redes sociales. El fin es garantizar la precisión, confiabilidad y legibilidad de estos datos.

¿Cómo se compone el Big Data?

El Big Data tiene cuatro dimensiones: volumen; velocidad; variedad; y veracidad. Es producido por la actividad digital de todo tipo: registros de llamadas, correos electrónicos, actividad de sensores, pagos, publicaciones en redes sociales, fotos, videos y mucho más. También es producido por máquinas, tanto hardware como software, en forma de intercambios de datos máquina a máquina (M2M), particularmente importante en la era de Internet de las cosas (IoT), donde los dispositivos se comunican entre sí sin ningún tipo de indicaciones humanas.

Muchos de los ciclos tecnológicos que están despegando ahora están vinculados de manera inextricable con esta explosión en Big Data. Estos ciclos incluyen IA, realidad virtual, TV por Internet, MedTech y IoT, que cubren una variedad de áreas que incluyen el automóvil conectado, el hogar automatizado, la tecnología portátil y el comercio ambiental.

Los datos grandes se administran normalmente en centros de datos, ya sea en la nube pública, en centros de datos corporativos o en dispositivos finales. En términos generales, el objetivo de la gestión de Big Data es asegurar los datos, mediante el uso de la tecnología de seguridad y el gobierno de los datos, recopilar información de los datos, utilizar herramientas de análisis de datos e inteligencia empresarial, y gestionar los datos mediante la aplicación de almacenamiento, procesamiento y agregación. , y técnicas de integración.

UNAM presenta licenciatura para estar a la vanguardia digital

Debido a la importancia del Big Data en el mundo digital, la UNAM prepara la nueva licenciatura en Ciencia de Datos, una de las tres que comenzará a impartir. En este proyecto participan las facultades de Ciencias (FC), Ingeniería (FI), Contaduría y Administración (FCA) y de Estudios Superiores Aragón, así como los institutos de Ingeniería (II) y de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT), entre otras instancias.

El proyecto está en proceso en el consejo técnico de la Coordinación de la Investigación Científica y se pretende que esté lista para el semestre 2020-21.

Demetrio Fabián García Nocetti, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la UNAM, comentó que “la idea es que sea de acceso indirecto, es decir, los primeros cuatro semestres el alumno estará adscrito a una carrera afín que se cursa en distintas facultades; cuando vaya a entrar al quinto semestre, se hará el cambio de adscripción a esta nueva licenciatura, bajo conducción del IIMAS”.

De este modo, una de las mejores universidades de Latinoamérica estará a la vanguardia en el sector tecnológico, preparando alumnos para que tengan a México bien posicionado frente a los avances digitales.

También te puede interesar: Nuevas carreras de la UNAM apuestan por la tecnología y medio ambiente