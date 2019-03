Apple lanza iOS 12.2 con correcciones para más de 50 problemas de seguridad críticos

Apple lanzó su actualización iOS 12.2 para iPhone, iPad y iPod Touch. La actualización brinda soporte para los nuevos AirPods, nuevas opciones Animoji, AirPlay 2 y el nuevo Apple News+, el servicio de suscripción de noticias de la compañía.

Con iOS 12.2, Apple también ha solucionado más de 50 errores que afectan a los dispositivos de Apple, entre los que se incluyen una falla crítica en las aplicaciones que podrían haber permitido a hackers aprovechar tu micrófono y escuchar o grabar tus conversaciones.

Apple analiza la lista completa de correcciones de seguridad de iOS 12.2 en su sitio web. La vulnerabilidad del micrófono existe en ReplayKit, que es comúnmente utilizada por los desarrolladores de juegos para permitir a los usuarios grabar video y audio desde la pantalla de su iPhone para compartir con otros.

La falla, etiquetada como CVE-2019-8566, proviene de un problema de API relacionado con el “manejo de los datos del micrófono”. Este permitió que aplicaciones maliciosas accedieran al micrófono de un usuario sin que ellos lo supieran. “Este problema se resolvió con una validación mejorada”, dice el sitio web de Apple.

Varias de las vulnerabilidades resueltas existían en WebKit, el motor del navegador que es la “columna vertebral” de las aplicaciones de iOS como Safari, Mail y App Store. Este problema se derivó de la corrupción de la memoria que podría llevar a una “ejecución de código arbitrario” a través de “contenido web malintencionado” distribuido por hackers. Otra vulnerabilidad de la memoria permitiría que atacantes “evadieran las restricciones de la zona de pruebas”.

Sandboxing es un mecanismo de seguridad informática que separa las aplicaciones entre sí para que se produzca un error en una aplicación y no se propague a otras.

Las fallas de WebKit fueron lo suficientemente graves como para que Alex Stamos, ex director de seguridad de Facebook, instara a los usuarios a actualizar sus dispositivos al último software móvil.

Apple fixed some really serious bugs in iOS 12.2. Update now!

Once again, this raises the question of whether Apple should tie their security patch schedule to major media events. This isn't "Patch Tuesday", it's "Patch Keynote". pic.twitter.com/F8fCoJmh2v

— Alex Stamos (@alexstamos) March 25, 2019