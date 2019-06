La guerra comercial entre Estados Unidos y China provocó que diversas empresas y organizaciones cancelaran sus negocios con Huawei, pero en menos de dos semanas la situación giro drásticamente y la firma asiática ha conseguido reanudar sus relaciones comerciales.

Beijing, China.- El pasado 15 de mayo Huawei fue una de las víctimas de la guerra comercial iniciada por Donald Trump, ya que en esa fecha el gobierno de Estados Unidos emitió una orden que prohibía a las compañías estadounidenses realizar negocios con la firma China; pero, a menos de dos semanas de anunciado este veto, la empresa asiática ha conseguido volver a encaminar sus proyectos comerciales con algunas de estas organizaciones.

Inicialmente la Wi-Fi Alliance (organización que establece los estándares y certificaciones vinculados a esa tecnología de conectividad móvil), la SD Association (organización que establece los estándares y certificaciones de las tarjetas de memoria SD), la organización de estándares de la industria de microelectrónicos (JEDEC), e incluso la organización Bluetooth, informaron que Huawei dejaría de ser miembro activo de ellas debido al anuncio emitido por Trump.

Esto implicaba que los dispositivos móviles de Huawei no serían avalados por estos organismos, pero no implicaba que no pudieran usar estas tecnologías.

Pero, gracias a que la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio pospuso por 90 días el inicio de las sanciones, estas organizaciones ‘desobedecieron’ la orden presidencial y aceptaron que el gigante asiático volviera a formar parte de ellas, de igual forma compañías como Google informó que retomó sus acuerdos con Huawei, aunque especificó que esto sería provisional.

Poder retomar sus relaciones comerciales con organismos y empresas estadounidenses es una victoria para Huawei, quien ha señalado que está preparada para responder en caso de que sus alegatos, presentados ante una corte estadounidense para evitar ser colocada en el listado de compañías con las que las que empresarios estadounidenses tienen prohibido hacer cualquier tipo de negocios, sean desechados.

De igual forma el ser de nueva cuenta socio comercial de estas empresas es un indicio de que el sector tecnológico no cree que sean verídicas las afirmaciones de que la firma China es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, y que al contrario están conscientes que estas medidas tiene un trasfondo político.

Con información de CNET.