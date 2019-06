EU contra el monopolio: Google, Amazon, Apple y Facebook, en la mira

Empresas líderes en el sector tecnológico, como Google, Amazon, Apple y Facebook, se preparan para enfrentar una investigación en Estados Unidos por prácticas de monopolio.

Washington, Estados Unidos.- La predominancia de empresas como Google, Amazon, Apple y Facebook, en sus respectivos campos, pudo ser obtenida mediante el abuso de situaciones comerciales señalaron legisladores estadounidenses, por lo que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes se prepara para comenzar una investigación antimonopolio contra dichas compañías.

Reportes de prensa señalan que el análisis contra los titanes del sector tecnológico estadounidenses explorará si las grandes empresas han acumulado poder monopólico o si se han involucrado en algún comportamiento anticompetitivo. De igual forma explicaron que el comité del Congreso tiene capacidad para exigir testimonio a los ejecutivos de las firmas investigadas, recopilar documentos y forzar el debate público, así como hacer recomendaciones y proponer nuevas regulaciones, pero no de tomar medidas sobre las compañías ni imponer multas

David Cicilline, presidente del Subcomité Antimonopolio, declaró a The Washington Post, que esta acción no tiene como objetivo a ciertas compañías en específico, sino la «tremenda concentración de poder de mercado» de estas empresas en conjunto. Cicilline también criticó la «lentitud» de los organismos antimonopolio, y apuntó que no tiene «mucha confianza en que estas agencias harán el trabajo», al tiempo que subrayó que es la primera investigación antimonopolio que asume el Congreso en décadas.

Por su parte Bloomberg, aseguró que la Comisión Federal de Comercio asumirá la responsabilidad de las investigaciones antimonopolio de Facebook y Amazon, mientras que el Departamento de Justicia abrirá una investigación sobre Google. Personas familiarizadas con el tema señalaron que la decisión de investigar el sector tecnológico se dan en medio de crecientes críticas acerca de las prácticas de estas empresas, las cuales se creen están dañando la competencia en los mercados digitales.

Las prácticas monopólicas suelen ser combatidas debido a que uno de sus aspectos negativos es la eliminación de la libre competencia así como la modificación a conveniencia de los precios.

