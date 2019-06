Revelan el costo y fecha de salida de ‘Stadia’ la plataforma de videojuegos de Google

La propuesta de Google para incursionar en el mercado de los videojuegos es permitir que juguemos en cualquier y en todo momento sin la necesidad de una consola, por lo que se encuentra preparando el lanzamiento de Stadia.

Esto de acuerdo con un reportaje de Quebec La Presse, en donde se detalla que la suscripción mensual a este servicio, que contará inicialmente con 30 títulos, será de 11.99 dólares canadienses con lo que se tendrá acceso a algunos juegos a una resolución de 4K/60fps, algunos de los cuales serán gratuitos y otros tendrán un costo de recuperación.

El reporte, publicado un día antes de la presentación oficial de la plataforma, asegura que al momento de ser lanzado ya se podrá jugar Assassin’s Creed Odyssey, The Division 2, Doom 2016, varios juegos de Tomb Raider y Destiny 2, de igual forma recuerda que para poder acceder a Stadia será necesario tener instalado el navegador Chrome y contar con un control, llamado Google Stadia.

En relación a los requisitos necesario para jugar aseguraron que se requerirá de una velocidad de 10 Mbps de descarga y 1 Mbps de carga. Otra dato revelado es que habrá una edición llamada “Stadia Founder’s Edition” que saldrá a la venta en otoño por 169 dólares canadienses, esta incluirá un Chromecast Ultra, un control Stadia, una suscripción de tres meses y Destiny 2.

Durante Stadia Connect, Google confirmó parte de las revelaciones filtradas por la prensa canadiense además de indicar que el 14 de noviembre la plataforma de videojuegos estará disponible en 14 países, entre lo que no se incluye México, de igual forma se detalló que inicialmente Stadia solamente funcionará en los dispositivos Pixel 3 y 3ª, aunque todos los equipos con versiones superiores de Android M o iOS 11 podrán crear una cuenta, comprar suscripciones y juegos desde los dispositivos con la aplicación Stadia.

