La sonda OSIRIS-REx de la NASA logra un récord al orbitar a menos de 700 metros del asteroide Bennu

Es la menor distancia respecto a un cuerpo celeste a la que se ha aproximado cualquier nave espacial.

La misión OSIRIS-REx de la NASA, cuyo objetivo es estudiar el asteroide Bennu, ha publicado esta semana una fotografía de ese cuerpo celeste que tomó desde solo 690 metros de distancia el pasado 13 de junio.

Esta sonda captó esa instantánea durante su segunda maniobra de inserción orbital, un movimiento necesario para llevar a cabo esa iniciativa, según indica la agencia aeronáutica de Estados Unidos.

La segunda fase orbital permitió que OSIRIS-REx rompiera «el récord de distancia más cercana a la que una nave espacial ha orbitado un cuerpo en el Sistema Solar». Desde el lugar en que se encuentra esa sonda, una mitad de Bennu está iluminada por el Sol y la otra mitad se mantiene en la oscuridad.

Esa nave espacial ahora se encuentra en una órbita circular a 680 metros de la superficie del asteroide, mientras que la semana pasada ya publicó otras imágenes que mostraban detalles sobre su suelo rocoso.

OSIRIS-REx partió de la Tierra en septiembre de 2016 y entró en la órbita de Bennu en diciembre del año pasado. Su objetivo es traer de vuelta muestras de la superficie de ese asteroide para obtener información adicional sobre los orígenes del Universo.

Por su parte, Bennu es un asteroide que tiene unos 500 metros de diámetro. Completa una órbita alrededor del Sol cada 436,604 días (1,2 años) y cada seis años se acerca mucho a nuestro planeta, unas aproximaciones que aumentan las posibilidades de que impacte contra la Tierra a fines del siglo XXII.

Su tamaño, composición primitiva y órbita potencialmente peligrosa hacen que sea uno de los asteroides cercanos más fascinantes y accesibles, y el asteroide objetivo ideal para OSIRIS-REx, explican los responsables de esta misión en su sitio web.

This is the view from the closest orbit a spacecraft has ever made around a planetary body.

This navigation image of asteroid Bennu was taken shortly after orbital insertion on June 13 from a distance of 0.4 miles (690 m).

Image details: https://t.co/8aFYUKK4cW pic.twitter.com/jraAXwRAw1

— NASA’s OSIRIS-REx (@OSIRISREx) 17 de junio de 2019