El Curiosity halla signos de microorganismos vivos en la atmósfera de Marte

De acuerdo con el reporte, las muestras del aire marciano fueron tomadas por el Curiosity el miércoles pasado. Los datos llegaron a la Tierra el jueves, y para el viernes, los científicos que trabajan en la misión determinaron que había una alta concentración de metano, que en la Tierra normalmente es producido por los seres vivos. No obstante, la noticia aún no ha sido anunciada oficialmente por la NASA.

«Dado este sorprendente resultado, hemos reorganizado la agenda para el fin de semana para llevar a cabo una investigación adicional», cita The New York Times las palabras de uno de los investigadores de la NASA, Ashwin R. Vasavada, las cuales figuran en una carta corporativa que se puso a disposición del periódico.

Cuando el Curiosity llegó a Marte en 2012, buscó metano y no encontró, o al menos solo 1 parte por 1.000 millones en la atmósfera del planeta rojo. Luego, en 2013, detectó un pico repentino, de hasta 7 partes por 1.000 millones que duró al menos un par de meses. Sin embargo, el metano desapareció.

La medición de esta semana, por su parte, encontró 21 partes por 1.000 millones de metano, lo que supone tres veces el pico de 2013.

Something in the air tonight

I detected the largest amount of methane ever during my mission: ~21 parts per billion by volume. While microbial life can be a source of methane on Earth, methane can also be made by interaction between rocks and water. https://t.co/CPEpxsspR2 pic.twitter.com/uk2mjV7OeE

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) 23 de junio de 2019