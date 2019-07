A 50 años de la “hazaña de los siglos”, recuerdan llegada a la Luna

Para el astrónomo Juan Antonio Juárez Jiménez, del Planetario Luis Enrique Erro del IPN, la llegada del hombre a la Luna representó una hazaña que a 50 años sigue teniendo repercusiones científicas, políticas y sociales, y ha definido la exploración espacial moderna.

Abundó que tras dicha influencia y en el marco del aniversario, jóvenes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) participan en diversas misiones, sobre todo en robótica y cómputo en la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) y en la Agencia Espacial Europea (ESA).

En entrevista con Notimex, afirmó que cuando Neil Armstrong dio sus primeros pasos en la superficie lunar, Estados Unidos mostró su fuerza y hegemonía como potencia espacial, y demostró que “llegó el capitalismo mucho antes del socialismo”.

Aseguró que lo anterior definió el futuro de la exploración espacial, toda vez que la NASA llegó primero y por lo tanto la carrera espacial terminó y otros países como Rusia decidieron dirigir su atención a otros objetivos como la exploración de Marte.

Los astronautas pudieron realizar experimentos en la Luna y traer muestras para ser analizadas una vez que llegaron a la Tierra, dijo, además de que pudieron conocerse detalles inesperados, por ejemplo, los navegantes espaciales, al ser parte de la milicia relacionaron el olor de la Luna con el de la pólvora, aunque esto no pudo comprobarse porque el olor desapareció incluso de sus trajes.

A 50 años, aún quedan evidencias de que «ahí estuvo el hombre», como paneles con espejos que incluso han permitido comprobar que han existido sismos en el satélite natural; así como muestras de residuos dejados por los astronautas y la parte del Apolo 11 que permaneció en la Luna tras el regreso de la misión.

Una de las razones por las que no hubo una nueva misión es porque ya no representaba un reto, además de que en su momento fue una misión muy cara, por ejemplo, la nave espacial Apolo costó cinco mil 945 millones de dólares; que en el costo actual toda la misión tuvo un costo de 114 mil 500 millones de dólares; y los legisladores estadunidenses no le han dado mucha importancia.

Por otro lado, otras agencias como la japonesa, la china y la europea han enfilado sus esfuerzos hacia el estudio de otros objetivos.

Pese a ello, asegura que la próxima misión de la NASA será enviar a una mujer a la Luna y aprovechar para instalar una base que permita ir hacia Marte en un viaje más corto que el que se tiene que emprender desde la Tierra.

De acuerdo con el subdirector del Planetario, Antonio Romero Hernández, uno de los datos poco conocidos de la misión del Apolo 11 es que la frase «un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad», fue escuchada por primera vez por Carlos González Pintado en España, en la estación de la NASA Fresnedillas y fue retransmitida a Estados Unidos.

Como parte de la celebración por el aniversario, el Planetario Luis Enrique Erro realizará la proyección de películas, pláticas y observación solar, además de un ciclo de conferencias dentro de las cuales destaca la de Ramiro Iglesias Leal, cardiólogo que participó en la misión Apolo 8 y recibió e interpretó el primer electrocardiograma enviado a la Tierra desde la órbita lunar. El especialista también fue testigo presencial de la llegada del Apolo 11 a la Luna.

Fuente Notimex.