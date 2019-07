Ocultar «Likes» estrategia de Instagram para cuidar la salud mental de sus usuarios

La desilusión por no conseguir un alto número de «me gusta» (likes en inglés) puede generar problemas de salud mental en los usuarios de las redes sociales, esto de acuerdo con un estudio realizado por la Royal Society for Public Health de Reino Unido, por lo que para intentar remediar esta situación Instagram decidió eliminar esa información de su plataforma.

De esta forma desde los usuarios de esta red social, comprada por Facebook en el 2014, de las naciones de Australia, Brasil, Irlanda, Italia, Japón, Nueva Zelanda desde el pasado 18 de junio ya no tienen a la vista el número de «me gusta» que consiguen sus fotografías o videos, aunque aún pueden conocer el alcance logrado por las mismas pero para ello deben de acceder a su perfil.

El primer país en donde se aplicó la esta medida fue Canadá, en donde desde mayo de este año los residente de la nación gobernada por Justin Trudeau el dueño de la cuenta pueden ver cuántos «me gusta» reciben sus fotos, pero sus seguidores no podrán hacerlo. Del mismo modo, no se puede ver cuántos likes tienen las fotos de otras personas.

En declaraciones retomadas por CNET, Mia Garlick, responsable de políticas de Facebook para Australia y Nueva Zelanda, señaló que con esta prueba se busca eliminar «la presión de la cantidad de likes que recibirá una publicación, para que puedas concentrarte en compartir las cosas que más te gustan».

