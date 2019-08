Captan el momento en que un meteorito explota en Júpiter [Video]

Un astrofotógrafo aficionado logró grabar el evento mientras buscaba meteoros en el cielo con su telescopio.

Un astrofotógrafo aficionado de EE.UU. ha logrado captar el destello provocado por la colisión de un meteorito contra la atmósfera de Júpiter.

La imagen fue registrada la noche del 7 de agosto por Ethan Chappel, de Texas. «Se ve como el flash de un terrible impacto en el SEB [Cinturón Ecuatorial Sur]» del gigante gaseoso, escribió Chappel en su cuenta de Twitter junto a la imagen.

En el material se puede apreciar un breve resplandor en el extremo izquierdo de Júpiter, justo debajo de su ecuador. El impacto de un meteorito no es inusual en el quinto planeta del Sistema Solar, e incluso se considera que el gigante gaseoso suele absorber objetos como asteroides que pasan cerca de él.

En declaraciones al portal ScienceAlert, Chappel relató haber captado la imagen con su telescopio mientras buscaba meteoros de las Perseidas y que no se dio cuenta en el momento de que había grabado el destello. El astrofotógrafo se percató de la escena más tarde gracias a un software llamado DeTeCt, diseñado específicamente para detectar este tipo de resplandores.

Es posible que el impacto haya dejado una cicatriz en la superficie de Júpiter que podría ser estudiada por otros instrumentos, por ejemplo, la sonda Juno de la NASA. Aunque se desconoce el tamaño del objeto que se estrelló, se estima que podría haber sido relativamente grande para producir un evento visible desde la Tierra.

