Facebook analiza la posibilidad de retirar el contador de «me gusta» de sus publicaciones

Hace unos meses Instagram eliminó de las cuentas de algunos de sus usuarios el contador de «me gusta«, esto con la intención de disminuir los casos de personas afectadas por las escasas, o amplias, respuestas de aprobación que reciben sus fotografías. De acuerdo con reportes de prensa Facebook se alista a implementar esta iniciativa en su propia plataforma.

A través de Twitter la especialista en ingeniería inversa Jane Manchun Wong informó que dentro de uno de los prototipos de actualización de la aplicación para dispositivos móviles, que utilizan el sistema operativo Android, se encuentra la función de ocultar el recuento de los «likes».

La empresa dirigida por Mark Zuckerberg confirmó, a TechCrunch, que efectivamente se encontraba realizando unas pruebas para retirar de la página principal el medidor de «me gusta» pero especificó que esta acción está centrada en un número reducido de usuarios de 7 países, entre los que se encuentran Canadá y Brasil, además de que añadió que por el momento no se ha tomado la decisión de implementar esta medida al público en general.

Hasta el momento Facebook no a revelado los resultados que tuvo cuando aplicó esta iniciativa en Instagram, en esa ocasión señaló que el estudio se hacía con la finalidad de impulsar a sus usuarios a compartir sus publicaciones sin la presión de obtener un alto número de «likes».

Pero se espera que en caso de que esta iniciativa ayude a disminuir los casos de personas afectadas por no obtener «me gusta» considere seriamente en implementar esta medida a sus cerca de dos mil millones de usuarios.

Facebook is working to hide like counts, too!https://t.co/WnUrM12aZg

Tip @Techmeme pic.twitter.com/TdT73wT6A0

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 2, 2019