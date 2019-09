Cómo es el primer teléfono del gigante chino, Huawei, sin apps de Google

Este jueves tuvo lugar en Múnich, Alemania, una de las citas más esperadas del año en el mundo de la tecnología.

Allí, el gigante chino Huawei dio a conocer sus Huawei Mate 30 que competirán con el iPhone 11 de Apple y el Samsung Galaxy Note 10.

Se trata de la primera presentación de un nuevo teléfono desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyera al fabricante de teléfonos chino en su lista de compañías «peligrosas» para la seguridad nacional y prohibiera a las compañías estadounidenses comerciar con Huawei.

Washington impuso esta prohibición en mayo, alegando que los productos de Huawei comprometen la seguridad nacional, ya que estos podrían ser usados por las autoridades chinas para tareas de espionaje.

La acusación siempre ha sido negada por la empresa.

Android abierto

Según detalló Richard Yu, CEO de la división móvil de la compañía, los nuevos dispositivos de Huawei son más compactos, sus cámaras son mejores y sus pantallas son más brillantes.

Pero a diferencia de los modelos anteriores, los nuevos modelos de Huawei no cuentan con el sistema operativo oficial de Google, Android.

Por lo tanto, no tienen preinstaladas aplicaciones como Maps, Gmail, YouTube o la tienda Play Store.

Lo que tienen es una versión de Android de código abierto personalizada, completada por Emui, la interface propia del fabricante chino.

Esta versión abierta de Android tiene todas las funcionalidades y compatibilidad del Android «oficial», pero está pensada para que cualquiera pueda crear una variante de este sistema operativo desarrollado por un tercero que no tenga vínculo con Google.

Así, si los usuarios quieren utilizar las aplicaciones que no vienen con el teléfono, deberán descargárselas de tiendas de aplicaciones distintas a Google Play, o bajárselas directamente desde su propia web.

Los teléfonos cuentan con el servicio móvil de Huawei (HMS) que le da al usuario acceso a las más de 11.000 aplicaciones que están disponibles en la AppGallery, la tienda de aplicaciones de la compañía.

La empresa china enfatizó que continúan trabajando para que los teléfonos estén preparados en el momento de salir a la venta en los próximos meses para que «el usuario pueda de una manera muy sencilla acceder a las aplicaciones que venía utilizando ya», como es el caso de WhatsApp, Instagram y Facebook.

