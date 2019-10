Ganan dos estadunidenses y un británico Premio Nobel de Medicina 2019

La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska adjudicó hoy el Premio Nobel de Medicina 2019 al británico Sir Peter Ratcliffe y a los estadounidenses William G. Kaelin Jr. y Gregg L. Semenza, “por sus descubrimientos sobre cómo sienten las células y se adaptan al oxígeno disponible”.

“La importancia fundamental del oxígeno ha sido entendida por siglos, pero la forma en que las células se adaptan a los niveles de oxígeno permanecía desconocida”, destacó el instituto Karolinska.

Por ello, se otorgó el premió al trabajo que revela los mecanismos moleculares subyacentes a las variaciones del suministro e identifica la “maquinaria que regula la actividad de los genes”.

Los laureados del año pasado fueron James P. Allison y Tasuku Honjo «por su descubrimiento de la terapia contra el cáncer mediante la inhibición de la regulación inmune negativa»

El Premio Nobel de Medicina, uno de los cinco premios Nobel instituidos por el inventor e industrial sueco Alfred Nobel, ha sido otorgado a 216 científicos desde su creación en 1901, entre ellos se encuentran 12 mujeres.

El de Medicina será el primer Nobel que se anunciará esta semana, el de Física se conocerá el martes, el de Química el miércoles, el de Literatura el Jueves, mientras que el de la Paz será otorgado el viernes.

La entrega de los galardones finalizará el lunes 14 de octubre con la entrega del de Ciencias económicas.

El galardón, dotado con nueve millones de coronas suecas (912 mil dólares), será entregado como es tradicional, el día 10 de diciembre, en una ceremonia oficial en el ayuntamiento de Oslo, capital de Noruega, y de manera simultánea los Premio Nobel de Física, de Química, de la Paz y de Literatura en Estocolmo, la capital de Suecia.

“Scientists often toss around this phrase ‘textbook discovery’. But I’d say this is really a textbook discovery.”

— The Nobel Prize (@NobelPrize)

