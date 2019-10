Blockchain como alternativa frente a la bancarización digital en México

Durante la celebración del 5to. Pre Summit organizado por EOS The Blockchain Co., como parte de sus actividades preparativas para la primera edición del Openbanking, Fintech & Blockchain Summit, se llevó a cabo la conferencia “El sistema financiero actual: la emergencia de las fintech y los efectos del blockchain en la forma en que se organiza la sociedad”, teniendo como sede el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM.

Uno de los aspectos que se destacaron en este encuentro, fue precisamente la regulación de los nuevos jugadores en el ecosistema financiero mexicano, así como la protección de datos de los usuarios e incluso se promovió la adopción de un manifiesto bajo el que puedan reunirse todos los organismos financieros, incluyendo las fintechs, Sofomes, Sofipos, etc.

“México puede ser un país referente para la inversión extranjera, sin embargo, debe adaptarse al nuevo panorama global y a la transformación del sistema financiero, lo que abrirá las puertas a la bancarización de los no bancarizados, un desafío latente en la actualidad. Me parece que se está dando un buen paso con la implementación del CoDi”, aseguró Mario Hernández, CEO de EOS The Blockchain Co.

El especialista destacó que la operación de los sistemas blockchain como una alternativa para que en mediano plazo México trabaje bajo una modalidad de sistemas de pago distinta, podría incluso ser adoptada por la banca comercial como protocolo de operación bajo la idea de proveer servicios financieros más seguros. Como ejemplo de la eficiencia del uso del blockchain, citó la incorporación de este modelo por parte del banco central de Canadá.

Por último, el ejecutivo de The Blockchain Co., aseguró que “como empresario inmerso en el sector desde hace 20 años, puedo compartirles que algunos colegas de economías más maduras que la nuestra, están considerando venir a México para invertir en la economía de la banca digital”. Y apropósito de esto, insistió que el principal objetivo detrás de esta transformación está el brindar un valor agregado a los productos y servicios financieros en la búsqueda por satisfacer a los usuarios finales.