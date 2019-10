Dos astronautas mujeres en el espacio: la histórica caminata espacial de la NASA

Por primera vez, dos astronautas mujeres hicieron una caminata espacial juntas. Christina Koch y Jessica Meir, de la NASA, protagonizaron una imagen histórica: al salir al exterior de la Estación Espacial Internacional este viernes para reemplazar una unidad de control de energía.

La NASA había anunciado en marzo que Koch participaría en la primera «actividad extravehicular» (EVA) exclusivamente femenina con su colega Anne McClain.

Pero la caminata espacial se suspendió porque no estaba disponible un traje de tamaño mediano para McClain.

Koch ya había realizado cuatro caminatas espaciales, pero esta fue la primera vez para Meir, quien se convirtió en la decimoquinta mujer en caminar en el espacio, dijo la NASA.

La actividad que llevaron a cabo duró 7 horas y 17 minutos, mucho más de las cinco horas y media previstas en un principio.

Koch, que es ingeniera eléctrica, y Meir, que tiene un doctorado en biología marina, salieron con sus trajes espaciales a las 11:38 GMT.

Y se dirigieron a una ubicación llamada estructura de celosía del Puerto 6 para reemplazar la unidad de carga y descarga de la batería (BCDU).

Tras completar la tarea, Koch y Meir regresaron a la esclusa de aire con batería a las 18:55 GMT. Posteriormente, el dispositivo se cargará en la próxima nave de reabastecimiento de SpaceX Dragon para su inspección en la Tierra.

Durante la caminata espacial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a las astronautas durante una videollamada.

«Ustedes son mujeres muy valientes y brillantes», les dijo.

La primera mujer en caminar por el espacio fue la rusa Svetlana Savitskaya, quien salió de la estación espacial Salyut 7 de la URSS durante tres horas y 35 minutos el 25 de julio de 1984. La acompañó su compañera cosmonauta Vladimir Dzhanibekov.

Mientras que la primera persona en la historia en caminar espacial fue el cosmonauta soviético Alexei Leonov, quien murió a principios de este mes a los 85 años.

El martes, la NASA presentó un prototipo para un nuevo traje espacial que podrían usar los próximos astronautas en la Luna.

Dijo que el nuevo traje, conocido formalmente como la Unidad de Movilidad Extravehicular de Exploración (xEMU), está diseñado para darle al usuario un ajuste personalizado sea cual sea su forma o tamaño.

Today, history was made as @Astro_Jessica and @Astro_Christina successfully completed the first #AllWomanSpacewalk! For more than 7 hours, the duo worked in the vacuum of space to conduct @Space_Station maintenance. Get details: https://t.co/9y6Dq9OR7B. pic.twitter.com/2ZDXA2E5NE

— NASA (@NASA) October 18, 2019