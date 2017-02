2018, escenarios sin proyecto de Nación

“Te lo dije… pá qué te metes…”

-anónimo-

Hablemos del post informe y pensemos que ya pasó –porque no pasará nada- ese tiempo de propaganda y de jóvenes blindados y preguntas a modo, asumamos que salió parchadón pero bien en la estrategia insurgente y demos un descanso a la casa de Los Pinos…

Hablemos en cambio, de ese momento cuando todas las fuerzas políticas del país se orienten a un solo objetivo: La elección presidencial del 2018. Proceso que ya comenzó pero que se detona justo después de la glosa y las comparecencias.

Desde luego que hay etapas anteriores a la elección, cambios en el gabinete, elecciones en el Estado de México, la selección del candidato del PRI, el debate interno para definir al candidato del PAN, la expectativa de unión para las fuerzas de izquierda bajo el ala morena de AMLO, el posicionamiento de algún candidato independiente con mayor fuerza de los actualmente visibles. Todo esto habrá de ocurrir en los próximos meses, desde luego y todo esto habrá ocurrido antes del próximo informe presidencial del 2017.

Pero vamos por partes, tomemos el microscopio social y acerquémonos con nuestro conocimiento parcial de sus actores a los escenarios. Miren ustedes en la lente, cómo se mueve el catrín del gabinete, el hombre de los trajes mejor cortados, el Oxfordiano Secretario de la Educación Pública Nacional, don Aurelio Nuño: Este funcionario cuya aparición ante los reflectores, tras su poderosísimo paso por la Oficina de la Presidencia resulto al principio una revelación. Qué fuerte le habló al magisterio, qué fuerza de decisión parecía tener al dar un tono potente a su discurso sobre la aplicación de la reforma educativa lograda en el congreso y vigente ya para su mandato ministerial. Su figura creció, organizó su propia oficina de la Presidencia, pero en la SEP. Pensó que había llegado para prevalecer y aunque no hay nada escrito, sabemos que su desmoronamiento comenzó antes del reciente conflicto con el SNTE y la CENTE. Inició con la oquedad de sus discursos ante los maestros, con sus visitas sin sentido ni propósito a las escuelas primarias. Sus intervenciones de distancia, faltas de motivación; ni teóricas ni pertinentes, ni políticas ni técnicamente bien orientadas, esas que comienzan a ser sujeto de rechiflas públicas y privadas. Vacías, inútiles. Su imagen alta desde luego, ha venido cayendo y son pocos ya quienes le consideran un gallo capaz de contender por la candidatura presidencial.

Observemos ahora, ante nuestro metafórico instrumento, adusto, envejecido, sobrio, formal, cansado, al caballero de los dineros. El homo de fiducia, el contaminado, radiactivo, necesario aún, poderoso y refractario para algunos, el Virrey Videgaray. Si bien le ha tocado bailar con una serie de feas, como la baja en los petroprecios, revisiones a la baja en las predicciones de crecimiento, contracción de los mercados de exportación, crecimiento de la deuda, desempleo significativo, distanciación con importantes sectores empresariales, merma en las reservas y por si fuera poco, calificación negativa de confianza económica por S&P. La cosa es que el segundo hombre con mayor poder en el gobierno del país, simplemente no puede ser ayudado. Le salpican, cuando no contribuyen sustantivamente a ellos, los temas vinculados a la corrupción. Malinalco, Higa, el tren rápido a Toluca. Si bien no se ha descartado su participación en la contienda presidencial, aparece cada día como más lógico, un premio de consolación para él en el gobierno del Estado de México. Su buena formación académica, su lustre en la escuela de Pedro Aspe, su indudable cercanía con el Primer Mandatario, de poco le están sirviendo hoy. Videgaray es probablemente el mas solitario de los jinetes del hándicap mexicano, poderoso y aislado, cercano y repudiado.

Quien se media como hiperactivo y parece estar haciendo la tarea todos los días, negociador incansable, hierático, sencillo, remangado, comprensible, es el Gran Kan de la política mexicana, Osorio Chong. Buenos resultados electorales en su estado, querido por la población hidalguense al punto de no asistir a los actos públicos en la entidad cuando se presenta Peña Nieto porque los aplausos hacia él opacan a los proveídos a su jefe. Hábil negociador, valiente; ha sabido arrebatar los reflectores sobre muchos de los temas coyunturales a sus colegas de gabinete, Nuño el mas reciente. El Presidente de la República, hubo de intervenir la semana pasada, para zanjar las diferencias entre sus colaboradores y fijó la posición del Gobierno, no clases, no negociación. Chong la quiere, pero, la tiene particularmente difícil con el fuego amigo que le procuran algunos de sus compañeros de gabinete. La tiene difícil porque también tiene alguna colita que se le puede pisar. Sus relaciones con los medios son dóciles y ha tenido que tragarse muchas para seguir siendo un interlocutor. “Miguelón”, se han atrevido algunos capos de los medios, a decirle en reuniones públicas y el Señor Secretario se las ha aguantado.

Y si, tenemos que hablar de algunos otros, Calzada, el ex gobernador de Querétaro, cuya pretensión queda en un formalismo frío y en el mejor de los casos, utilitario; la Canciller, Ruiz Massieu, vinculada al Presidente Salinas y a quien la historia violenta de este país le debe un padre y desde luego el hábil secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña. Multifactorial y desinhibido, jovial y desenfadado, obediente sin embargo y eficaz aunque torpe a veces y academista en algunas de sus declaraciones, “Pepe” aparece en las boletas de la conciliación y la negociación de muchos, funcionarios, intelectuales y empresarios. Habiendo transitado entre partidos, sin militancias ni declaraciones angulares, cumplidor sin estridencias, pareciera que encierra un capital de sorpresa que es quizá uno de los factores que atan a esa mano que mueve la cuna para abanderarlo. Lo mejor de Meade es que sigue aprendiendo el oficio político, que en el sector financiero y energético parece tener colocadas a figuras que le quieren, respetan y le sienten cercano.

En un escenario tripartidista, Moreno, Primario y empanizado, huele a que puede tener oportunidades. Mientras mas pronto se lance mejores posibilidades, esto parecen cantarle las sirenas del poder.

En el campo panista, las tres figuras sobresalientes Moreno Valle, Anaya y Zavala, es probable se enfrenten en un debate. Rafael es quien mas puede arriesgar, pues tiene menos que perder. Quizá su opción sea manejar el senado, Anaya que parece “va con todo” puede ser “chamaqueado” en la recta final. Ha demostrado eficacia mas que habilidad política y la suerte le persigue. Los resultados de la pasada elección le dan el triunfo, pero es uno en que deben analizarse las razones de la derrota de su contendiente mas que las de su propio logro. Margarita, es sin duda la única panista histórica, militante desde la cuna, hecha con el discurso familiar mas que con el conyugal. Tiene mucho en su favor y no necesariamente dentro del partido. Si la perdiera por ese lado tiene una oportunidad como independiente y puede reducir al PAN actual a la mínima expresión de los seguidores de Anaya.

Una terna prevalecería: Margarita, Andrés y Pepe. Esta hipótesis dividiría fuertemente el voto en 33éses lo que lleva a todos para apoyar la iniciativa panista de la segunda vuelta. En esta hipótesis, es tiempo que Margarita comience a gestar alianzas con los independientes posibles, Bronco, Castañeda y Ferriz por los que hoy se ven. Negociar que sea sólo uno y que emerja de una plataforma común, de bases conciliadas como las que han propuesto los jóvenes de la plataforma IdeMéxico a los cuatro. Con un doble debate, al interior del PAN donde pudiera ganar perdiendo y al exterior con los independientes donde podría ganar ganando, estaría garantizada su participación en una carambola de tres bandas y su eventual juego en una doble vuelta que es a ella a quien mas convendría.

Andrés Manuel y la izquierda viven una historia de amor odio que al parecer se resolverá en una necesaria conciliación. La habilidad de Barrales no es menor para librar un escarceo con AMLO y como dice la canción, vender caro su amor. Cuauhtémoc Cárdenas y Alejandro Encinas, son un factor de unión y sabrán, -hábiles- en el momento preciso acercar sus iniciativas y hacerlas incorporar a una plataforma de gobernanza con el persistente Andrés.

Esta es una oportunidad histórica sin duda para la izquierda, pero sólo una izquierda unida parece hoy tener los elementos para avanzar a la primera magistratura. López Obrador parecía tenerla ganada hace 6 meses, hoy su posición es mas dudosa, el tema magisterial lo deja mal parado con muchos y necesita el apoyo de todas las izquierdas. Sagaz y encumbrado, sabrá obtenerlo.

En el campo de los independientes, doy por descartado al soez Bronco cuyo discurso aparece ya cansado, no tiene municiones y su gestión en Nuevo León es sin duda deficitaria, sus amigos de los 10 magníficos de Monterrey que en realidad son tres, le pedirán seguramente cuentas y lo dejarán trabajando en su ranchería. Jorge Castañeda ha crecido en las preferencias electorales sin duda, su discurso es oportuno y sofisticado, claro y eficaz, pero no deja de ser elitista. Es la figura que puede provocar una ruptura pero tendría que transgredir sus formas predecibles, su visión academista a veces, su güeritud, ser autocrítico con su trabajo político en el tiempo foxista y acercarse a esa tierra de nadie que son los 60 millones de mexicanos que no son mercado, que son para algunos “el lastre” del país y que sin embargo constituyen su mayor potencial de crecimiento y con quienes es necesario definir identidad y proyecto de Nación. Aquellos en quienes las promesas son sólo el eco de otras hechas en todas las generaciones precedentes. Desde luego que Ferriz, en ese sentido la tiene muy lejos, es el mayor crítico del sistema y esa es su ventaja, pudiera ser el mejor comunicador de los independientes, pero desde luego no es el mejor candidato de esa corriente. Los demás son la “chiquillada”, no se ven con seriedad y sobra mencionarlos.

En México, en el fondo, los actores políticos son pocos y aunque hubiese un apocalíptico que viniera del interior del país, idealmente del sur, bien formado, sensible, inteligente y mordaz, menor de 55 años, fresco, probado en el ejercicio administrativo, de alguna administración… menos criollo que mestizo, desafectado, desinhibido para dialogar con el poder, con visión del mundo y conocimiento del país, hoy es quizá tarde ya. Pensar en alguien que sedujera a los medios de comunicación mas por su fuerza de conquista de los públicos que por la vocación de aquellos para apoyarle.. Alguien que detone un fenómeno de redes sociales, que sepa convocar y que tenga una actitud guerrillera sin descuidar las palestras formales, transgresor pero entendido de las formas y las instituciones, menos palaciego y elitista que enraizado y global.

Mientras ese alguien no aparezca, lo mas probable es que seguiremos siendo gobernados por un criollo o criolla de media clase, con grandes pretensiones y mayores ineptitudes, sin imaginario de país con afán de poder e ideas cortas. Mientras esto no suceda o mientras no lo construyamos, mientras no se franquee esta barrera entre el México-mercado y el México-histórico, los presidentes de este país, lo seguirán siendo sólo de menos de la mitad de México y continuarán gestando en la panza del territorio, un dragón lleno de fuego. Por eso pensamos que en 2018 seguiremos teniendo –gane quien gane de los integrados- una mitad de país.

Por Gastón Melo-Medina