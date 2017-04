En el cierre de la feria de Texcoco hubo una tarde triunfal en la que los tres toreros tocaron pelo y, por cierto, les comento que por azares de la vida, esta vez me quedé con muchas ganas de ser testigo presencial de lo que constituye el encomiable esfuerzo por parte de Julio Uribe y Julio Uribe Curn en sociedad con Manuel Arroyo, quienes ya subieron el primer peldaño para reposicionar una feria al que por muchos motivos (el más grave la inseguridad en la zona) está de capa caída en cuanto a la asistencia.

Invirtieron y a futuro ya veremos qué sucede

Salieron en hombros Roca Rey y Diego Silveti, junto con los ganaderos al finalizar el festejo, mientras que Saldívar se llevó un auricular; los toros de Torreón de Cañas, según relatan los que les vieron, tuvieron nobleza y acometividad en su comportamiento y digna presencia. Esta última prevaleció en el serial, aunque bien es cierto que hubo muchas imágenes publicadas en internet que en nada contribuyen a encomiarla.

Ojalá y sirvan para reflexión de los empresarios, ganaderos y toreros, para que cuiden hasta el último detalle y lo expuesto en imágenes no se convierta en pretexto ideal para quienes señalan con dedo flamígero la evidente ausencia de público en los tendidos, sin reflexionar otras situaciones como la expuesta en relación a la inseguridad, la situación económica y claramente el que la afición taurina ha decaído por mil razones y no sólo en Texcoco.

El viernes 21 de abril en Puebla, de manos de Enrique Ponce, el torero poblano Héctor Gabriel Ferrer se convirtió en matador de toros; una noticia refrescante a la que deberá acompañar la continuidad para madurar en su carrera, pues en esa categoría Héctor tiene todavía un largo trecho por recorrer. Empezó con pie derecho y esa es su tarea a futuro, no aflojar nunca el paso para trascender.

En Aguascalientes sigue la feria y los que han sobresalido por sus triunfos han sido los toreros mexicanos. El sábado 22 salió en hombros el Payo, y Fabián Barba se llevó una oreja de ley, lo cual es recompensa para él y los muchos que creemos en su capacidad torera; el 21 de abril Luis David Adame demostró su gran potencia, y Macías por una buena estocada logró un trofeo. Ya se nos cuecen las habas por estar en un lugar que año con año es un deleite visitarlo.

Entiendo que el quinto de la tarde de Begoña fue un muy buen astado al que José María Manzanares le dio pases con su sello, pero que no supo aprovecharlo al máximo, dejando la impresión de que no acaba de entenderse con el toro mexicano, y es por ello que no se le ubica en la misma altura de la que disfruta en España.

Por cierto, la pinta del astado en cuestión “Vida Plena”, despertó interés, y por las imágenes me parece que pudo ser jabonero por su tonalidad claramente color café con leche en la mayoría de su pelaje, o bien, como de jabón para lavar la ropa o corriente. De ahí se tomó esa denominación; algunos lo describen como salinero por la mezcla de pelos blancos y castaños en algunas partes de su cuerpo. En fin, es un detalle de colorido que también de eso nacen discusiones muy sabrosas.

Recordando la noche del miércoles 19 de abril, el de la entrega de los trofeos de la Peña 432, el mejor toro fue por parte de la ganadería de Barralva denominado “No que no”, mismo que le correspondió a Paco Ureña. Ciertamente hubo buenos pasajes pero no la capacidad de redondear una faena de campeonato, y eso también parece que le sucedió con el de Begoña a Manzanares, quien no acaba de romper (como se dice coloquialmente en México) con una faena inmortal como las que tiene enhebradas en Europa.

Así las cosas, continúan las ferias y en la corrida del 23 de abril en Sevilla, Joselito Adame se llevó una oreja de un toro de Fuente Ymbro, lo cual es buena noticia, no cabe duda; ya veremos en su tierra de lo que es capaz de tejer el torero ante sus paisanos. Pronto habremos, Dios mediante, de relatarlo.

